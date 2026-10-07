수은, 방위산업진흥회와 협약…방산 중소기업 수출 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 7일 방산 중소기업 수출 활성화 협약을 체결했다.
- 양측은 상생협력과 금융지원을 통해 수출 경쟁력 강화에 나서기로 했다.
- 수은은 8일 회원사에 방산 금융지원 패키지를 안내할 예정이다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 한국방위산업진흥회와 방위산업 분야 중소기업 수출 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
양 기관은 협약을 통해 방산 중소기업과 대기업 간 상생협력 방안을 모색하고, 중소·중견기업의 수출 경쟁력 향상을 위한 금융지원에 협력하기로 했다. 정보 교류를 통한 상호 발전도 추진한다.
수은은 지난 4월 LIG D&A, 한국항공우주산업(KAI), 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 국내 대표 방산기업 5개사와 상생협약을 체결했다. 8월에는 중소중견협력사 대금 결제를 위해 1200억원 규모의 금융을 지원했다.
이남우 방진회 상근부회장은 "이번 협약은 방산 대기업과 중소기업의 동반성장과 중소기업들의 방산 수출 활성화를 위한 발판이 될 것"이라고 말했다.
황기연 수은 은행장은 "방산 대기업 수출 호황이 중소기업으로 이어지도록 금융역량을 활용해 중소기업들의 수출역량 강화를 지원하겠다"고 밝혔다.
수은은 8일 방진회 전체 회원사를 대상으로 방산수출설명회에 참여해 방산 금융지원 패키지를 안내할 예정이다.
romeok@newspim.com