오리엔트정공, 전기차용 우레탄 접착제 양산 추진

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공이 7일 전기차용 우레탄 접착제 개발을 완료했다.
- 자체 기술로 만든 제품은 고열전도 성능이 강점이다.
- 회사는 양산 테스트를 거쳐 TIM 사업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전동화 부품 전문기업 오리엔트정공이 전기차용 우레탄 접착제 개발을 완료하고 양산 적용을 위한 테스트에 착수했다고 7일 밝혔다.
우레탄 접착제는 열관리와 진동·충격 흡수 기능을 갖춘 소재다. 높은 열전도도와 접착력으로 효율적인 열관리와 공정 간소화가 가능하며, 주로 전기차 배터리 모듈과 모터 등에 적용된다.
회사에 따르면 자체 기술로 개발한 우레탄 접착제는 경쟁제품 대비 높은 열전도 성능을 갖춰 고성능 배터리와 모터, 전력전자부품의 효율적 열관리에 적합하다. 고객사와 양산 적용을 위한 테스트를 거쳐 시장 진출을 추진할 예정이다.
오리엔트정공은 우레탄 접착제 외에도 산화마그네슘(MgO) 기반 차세대 갭필러 개발을 진행 중이다. 회사는 우레탄 접착제, 갭필러, 갭패드 등 열계면소재(TIM) 사업을 신성장 동력으로 삼아 연구개발과 투자를 확대하고 있다.
회사 관계자는 "우수한 성능과 작업 편의성 향상으로 전기차 배터리 모듈에 우레탄 접착제 적용이 확대될 것"이라며 "자체 기술기반의 제품 개발로 본격적인 시장 공략에 나설 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "고객사 요구에 맞춘 제품 스펙 최적화와 생산역량 확보를 통해 조속한 양산 적용에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com