코레일-대전 동구-우송대, 초등생 철도 교육·돌봄 맞손

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 코레일과 대전 동구, 우송대학교가 지역 초등학생을 대상으로 철도를 활용한 교육·돌봄 프로그램을 운영한다. 지난해 저학년 중심으로 진행했던 프로그램은 올해 고학년까지 확대된다.

한국철도공사는 6일 오전 대전 본사에서 대전 동구청, 우송대학교와 '코레일 이음학교' 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

코레일과 대전 동구청, 우송대학교가 '코레일 이음학교' 업무협약식을 진행했다. [사진=코레일] 2026.10.06 gyun507@newspim.com

이음학교는 초등학생에게 철도를 소재로 한 체험형 교육과 돌봄 프로그램을 무료로 제공하는 코레일의 지역사회 연계 사업이다.

협약에 따라 코레일은 철도 교육 콘텐츠 개발과 강사 교육 등 프로그램 운영 전반을 맡는다. 동구는 돌봄이 필요한 아동과 기관을 발굴하고 참여 기관 간 연계를 지원한다.

우송대는 철도 관련 학과 재학생을 교육 강사로 양성해 현장 수업에 투입할 예정이다.

프로그램은 이달부터 운영된다. 코레일은 지난해 초등학교 저학년을 대상으로 프로그램을 진행한 데 이어 올해는 고학년까지 참여 대상을 넓혀 연령별 맞춤 교육을 제공할 계획이다.

사업 지역도 확대한다. 코레일은 대전과 경기지역 운영 경험을 토대로 내년에는 광주·전남지역 철도 관련 학과가 있는 대학과 연계해 시범 교육을 추진할 예정이다.

김태승 코레일 사장은 "사람과 지역을 이어온 철도의 가치를 교육과 돌봄 분야로 확대하겠다"며 "지역사회와 협력해 아이들에게 다양한 배움의 기회를 제공하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com