유통에 콘텐츠 더한다...신세계, 워너브라더스 인수에 1.4조 투자

신세계프라퍼티 10억달러 투입...파라마운트사의 워너브라더스 인수 참여

글로벌 콘텐츠로 사업영역 다각화, '고객접점 多' 유통·엔터 결합 플랫폼 도약

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 미국 워너브라더스 인수에 10억달러(약 1조4000억원)를 투자하며 글로벌 콘텐츠 분야로 사업 영역을 넓힌다. 파라마운트와 워너브라더스의 지식재산권(IP)을 테마파크와 복합쇼핑몰에 접목하고, 온라인 동영상 서비스(OTT)와 그룹 멤버십을 연계해 유통과 엔터테인먼트의 시너지를 키운다는 구상이다.

신세계그룹은 6일 신세계프라퍼티가 데이비드 엘리슨 회장과 미국 투자운용사 레드버드 등과 함께 파라마운트의 워너브라더스 인수에 투자한다고 밝혔다.

신세계그룹 CI [사진=신세계그룹 제공]

이번 투자는 기존 유통업에 글로벌 콘텐츠를 결합해 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 결정이다. 고객 접점이 많은 유통과 엔터테인먼트 사업을 연결해 새로운 경험을 제공하고, 장기적으로 아시아를 대표하는 콘텐츠 허브로 도약한다는 목표다.

신세계그룹은 파라마운트의 '미션 임파서블', '스타트랙', '탑건'과 워너브라더스의 '해리포터', '왕좌의 게임' 등 전 세계 팬층을 확보한 콘텐츠를 활용할 계획이다.

유통과 엔터테인먼트 사업 모두 고객 접점이 많은 대표적 사업이란 점에서 그간 축적해온 신세계의 본업 경쟁력을 배가시켜 새로운 고객 경험을 제공하고 고객 가치 제고에도 기여한다.

예를 들어, 신세계그룹이 '화성 스타베이시티' 내에 계획 중인 테마파크 역시 파라마운트에 워너브라더스 콘텐츠가 더해져 경쟁력을 한층 더 높일 수도 있다. 파라마운트가 보유한 미션임파셔블, 스타트랙, 탑건 등에 대한 IP뿐만 아니라 해리포터, 왕좌의 게임 등의 콘텐츠도 활용할 수 있기 때문이다.

스타필드 및 스타필드마켓, 스타필드 빌리지 등 신세계그룹이 운영하는 대형·중형 실내 복합쇼핑몰도 파라마운트와 워너브라더스의 IP를 기반으로 체험 시설과 다채로운 테마공간 등을 설치해 고객 경험을 획기적으로 향상시키겠다는 계획이다.

또한 신세계그룹은 HBO Max, 파라마운트 플러스 등 OTT 분야에서도 협력할 수 있을 것으로 내다봤다. 이를 이마트를 비롯한 온·오프라인 계열사들이 운영하는 멤버십과 연계한다면 고객 혜택이 늘어나는 것은 물론 '고객 락인' 효과에도 큰 보탬이 될 것으로 기대된다.

장기적으로는 워너브라더스를 품은 파라마운트 스카이댄스 그룹과 함께 시청자들을 사로잡을 수 있는 콘텐츠를 제작해 선보임으로써 아시아 콘텐츠 시장의 새로운 강자로 도약하겠단 계획도 구상 중이다.



특히, 2억명 이상의 구독자를 가진 HBO Max와 파라마운트 플러스를 이용해 한국 오리지널 콘텐츠의 공동 제작이나 제휴로까지 사업이 확장되면 'K-콘텐츠 열풍'을 타고 신세계그룹이 'K-컬처'의 전세계 저변 확대에도 일조할 것으로 기대된다.

신세계그룹은 "이번 투자는 단순한 지분 투자를 넘어 신세계그룹이 엔터테인먼트를 결합한 새로운 사업 영역으로 다각화 하는데 디딤돌이 될 것"이라며, "이번 투자를 통해 신세계그룹이 아시아 콘텐츠 시장의 플랫폼 기업으로 도약할 계기를 마련하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com