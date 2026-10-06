우리카드, 프로배구 입장권 최대 50% 할인 '카드의정석2 SPIKE' 출시

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KOVO와 프로배구 팬 특화카드 선봬…입장권·F&B·굿즈 할인

음식점·편의점·교통 등 일상생활 혜택도 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 프로배구 팬을 위한 '카드의정석2 SPIKE(스파이크)' 신용·체크카드를 출시했다고 6일 밝혔다.

이 카드는 프로배구 경기 입장권을 온라인으로 구매할 경우 신용카드는 50%, 체크카드는 30% 할인 혜택을 제공한다. 프로배구 시즌 중 전월 이용실적에 따라 신용카드는 월 최대 2만원, 체크카드는 최대 1만원까지 할인받을 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 프로배구 팬을 위한 '카드의정석2 SPIKE(스파이크)' 신용·체크카드를 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=우리카드] 2026.10.06 yunyun@newspim.com

비시즌 이용실적에 따라 다음 시즌 입장권 할인 한도도 추가된다. 매년 5~9월 합산 이용실적에 따라 10월부터 다음 해 4월까지 신용카드는 최대 2만원, 체크카드는 최대 1만원의 추가 할인 한도가 적용된다.

우리카드 배구단 홈경기장인 장충체육관 내 F&B·굿즈샵과 KOVO 공식 온라인 스토어 'KOVO STORE'에서도 할인 혜택을 제공한다. 신용카드는 최대 50% 할인되며 프로배구 입장권 결제 건수에 따라 최대 5000원의 추가 할인도 받을 수 있다.

음식점·편의점·교통·티켓 예매 등 일상생활 영역에서는 신용카드 5%, 체크카드 3% 할인 혜택을 제공한다.

카드 디자인은 배구코트와 'SPIKE THE SEOUL' 등 2종으로 구성했다. 실물카드를 신청한 고객에게는 'SPIKE FAN' 카드 꾸미기 스티커 2종을 선착순 제공한다.

연회비는 실물 신용카드 2만2000원, 모바일 신용카드 1만6000원이며 체크카드는 연회비가 없다.

우리카드 관계자는 "'카드의정석2 SPIKE'는 프로배구 팬을 위한 혜택을 담은 특화 상품"이라며 "KOVO와 협력해 팬들에게 차별화된 혜택을 제공하고 프로배구 활성화에도 기여하겠다"고 말했다.

한편 우리카드와 KOVO는 이날 서울 상암동 KOVO 본사에서 프로배구 팬 특화 상품 출시를 위한 업무협약을 체결했다.

yunyun@newspim.com