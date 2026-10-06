웰컴저축은행, 네이버페이와 상생금융 MOU…대안신용평가 대출 확대

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연내 'Npay 스코어' 기반 신용대출 출시, 비금융데이터 활용

중·저신용자 등 금융 접근성 확대, 웰컴저축은행이 최종 심사·대출 실행

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 네이버페이(Npay)와 '상생금융 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 비금융데이터를 활용한 대안신용평가 기반 신용대출 상품을 연내 출시할 예정이라고 6일 밝혔다.

이번 협약은 기존 금융정보만으로 충분한 평가를 받기 어려운 소상공인과 중·저신용자 등의 금융 접근성을 높이기 위해 마련됐다. 양사는 비금융정보를 활용해 고객의 신용도를 다각도로 평가하는 방식의 대출 서비스를 선보일 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 2일 웰컴금융타워에서 (왼쪽부터) 김재식 웰컴저축은행 디지털금융본부장, 조재박 Npay CBO가 업무협약을 맺은 후 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=웰컴저축은행] 2026.10.06 yunyun@newspim.com

네이버페이는 지난 8월 금융위원회로부터 '금융 소외계층을 위한 비금융 데이터 기반 신용대출 심사 서비스' 지정대리인으로 지정됐다.

양사는 연내 네이버페이의 대안신용평가모형인 'Npay 스코어'를 활용한 신용대출 상품을 출시할 예정이다. 네이버페이가 비금융데이터를 토대로 신용평가 결과를 제공하면 웰컴저축은행이 이를 활용해 대출 가능 여부와 한도 등을 최종 심사하고 대출을 실행하는 방식이다.

양사는 이 밖에도 상생금융 상품과 마케팅, 데이터 기반 맞춤형 서비스, 여·수신 디지털금융 서비스 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

김재식 웰컴저축은행 디지털금융본부장은 "Npay의 데이터 역량과 웰컴저축은행의 여신 심사 역량을 결합해 금융정보만으로 충분히 평가하기 어려웠던 고객에게 새로운 금융 기회를 제공한다는 데 의미가 있다"며 "대안정보를 활용한 신용평가 역량을 고도화하고 상생금융 상품과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com