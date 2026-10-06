대교, 창립 50주년 맞아 연세아트위크 참가…'별의 아이' 팝업 전개

독서와 디지털 체험 결합한 문화 콘텐츠 선보여

연세대 학생 협업 앱 '우주여권' 및 굿즈 공개

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 교육기업 대교는 지난 5일 연세대학교 미래캠퍼스에서 개최된 '연세아트위크(Yonsei Arts Week)'에 참가해 그림책 '별의 아이'를 주제로 한 체험형 팝업 부스를 운영했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 대교 창립 50주년을 맞아 기존 교육 콘텐츠를 문화 및 예술 영역으로 확장하고, 시민과 대학 구성원에게 도서와 이야기를 새로운 방식으로 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 기획됐다.

'별의 아이' 체험형 팝업 부스 현장 [사진=대교]

대교는 행사장 내 'PAGE ZONE' 구역에서 '마음을 선물하는 그림책'을 콘셉트로 팝업 부스를 조성했다. 대표 작품인 '별의 아이'를 중심으로 대교 도서 7종을 상황별로 맞춤 추천하는 큐레이션 프로그램을 진행했다. 이와 함께 연세대학교 재학생들이 '별의 아이' IP(지식재산권)를 활용해 직접 제작한 참여형 애플리케이션 '우주여권'을 선보였다. 부스 방문객에게는 엽서, 마그넷 북클립 등 관련 기획 상품을 제공해 작품의 감성을 다각도로 체감할 수 있도록 했다.

이번 팝업은 단순한 도서 전시를 넘어 독서와 디지털 체험을 결합해 작품을 한층 입체적으로 감상할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 대교는 이를 통해 그림책이 세대 간 공감과 소통을 이끄는 문화 콘텐츠로 확장될 수 있는 가능성을 제시하고, 교육과 문화가 연계된 차별화된 고객 경험을 선사했다.

대교 관계자는 "창립 50주년을 맞아 대교가 축적해 온 교육과 콘텐츠의 가치를 문화·예술과 연결해 새로운 방식으로 고객과 만날 수 있어 의미가 있었다"며 "앞으로도 책과 이야기를 매개로 다양한 세대가 공감하고 소통할 수 있는 문화 콘텐츠와 프로그램을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.

한편 올해 처음 열린 연세아트위크는 대학의 문화·예술 자원을 지역사회와 나누기 위해 마련된 시민 개방형 축제로, 지난 9월 28일부터 10월 5일까지 콘서트와 영화 상영, 인문학 강연, 작가와의 만남 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

stpoemseok@newspim.com