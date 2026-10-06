CIX 출신 현석, 배우 전향 3개월 만에 첫 주연…'청담국제고' 소이준 역

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CIX 출신 배우 현석이 배우 전향 3개월 만에 첫 주연을 꿰차며 본격적인 연기 행보에 나선다.

현석은 드라마 '청담국제고등학교 :로열캠프' 남자 주인공 '소이준' 역으로 발탁됐다. 아이돌 활동을 넘어 배우로 본격적인 행보에 나선 현석이 짧은 시간 안에 작품의 중심에 서게 되면서 그의 새로운 도전에 업계의 관심이 모이고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현석. [사진=매니지먼트 런] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

현석의 열연으로 완성될 극중 '소이준'은 청담국제고등학교를 둘러싼 이야기의 중심에 선 인물이다. 188cm의 큰 키와 눈에 띄는 피지컬로 존재감을 보여왔던 현석은 이번 작품에서 냉철하고 좀처럼 속내를 드러내지 않는 '소이준'의 감정선을 섬세하게 그려내며, 비주얼뿐만 아니라 한층 깊어진 연기를 선보일 예정이다.

캐릭터를 향한 현석의 남다른 노력 역시 눈길을 끈다. 최근 촬영을 마친 '스터디그룹 시즌2'의 지영현 역을 위해 약 10kg를 증량했던 그는 '청담국제고등학교'의 소이준으로 변신하기 위해 다시 12kg를 감량하며 신인답지 않은 과감한 변화를 마다하지 않았고, 그간 무대 위에서 다져온 표현력에 캐릭터를 구축하기 위한 치열한 노력까지 더하며 배우로서 무서운 성장을 보여주고 있다.

이처럼 '스터디그룹 시즌2'의 지영현을 거쳐 '청담국제고등학교'의 주연 소이준까지, 단 시간 안에 서로 다른 색깔의 캐릭터를 연이어 맡으며 새로운 가능성을 스스로 증명해 나가고 있는 현석은 단순한 차기작을 넘어 배우 전향 3개월 만에 처음으로 주연 배우로서 본격적으로 각인시킬 작품인 만큼, 극의 중심에서 어떤 존재감을 보여줄지 벌써부터 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

한편, 현석이 주연으로 발탁된 '청담국제고등학교 : 로열캠프'는 고등학교를 배경으로 한 하이틴 스릴러 장르로, 현재 촬영 준비에 한창이다.

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