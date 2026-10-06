고범석 서울청장 "'암살자(들)' 배우 위협·협박 엄정 조치할 것"

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암살자(들) 제작진 고발사건 종로서 배당

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 경찰이 역사 왜곡 논란이 불거진 영화 '암살자(들)' 제작진을 상대로 제기된 명예훼손 고발 사건을 서울 종로경찰서에 배당하고 수사에 착수했다. 경찰은 배우에 대한 협박 등은 엄정하게 법에 따라 조치하겠다고 밝혔다.

고범석 서울경찰청장은 6일 정례 기자간담회에서 "고발장은 종로서에 배당해둔 상황"이라며 "고발 절차에 따라 수사를 진행할 것"이라고 밝혔다.

영화 '암살자(들)' 포스터 [사진= 하이브미디어코프]

영화 '암살자들' 관련 명예훼손 고발 사건은 지난달 29일 고발장이 접수돼 종로경찰서에 배당됐다.

해당 사건은 이종배 전 서울시의원이 영화 감독과 작가, 제작자 등 제작진을 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발한 건이다. 경찰은 조만간 고발인 조사를 진행할 것으로 보인다.

영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 논란으로 배우 유해진 씨 자택 앞 시위까지 벌어진 가운데 경찰은 출연 배우 자택 앞 집회와 관련해서 안전 문제가 불거진다면 필요한 조치에 나선다는 입장이다.

고 청장은 "지난 4일 배우 집 앞에서 집회 신고를 하고 집회를 했고 특별한 문제 없이 신고된 대로 끝났다"며 "집회는 법에 따라 엄정하게 관리할 것이고 배우에 대한 위협이나 협박도 법에 따라 조치할 것"이라고 말했다.

이어 "현재 배우나 소속사 측에서 특별히 요청한 것은 없고 현장에서도 특별한 문제는 없어 보인다"면서도 "안전 문제가 발생한다고 판단되면 순찰 활동을 강화하고 신변 보호 등 상황에 따라 추가 조치를 하려고 준비하고 있다"고 덧붙였다.

논란이 된 영화 '암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 작품이다. 영화가 박정희 전 대통령 또는 당시 정권이 사건의 배후와 관련됐다는 내용을 암시한다는 주장이 제기되면서 정치권을 중심으로 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다.

yuniya@newspim.com