오세훈, 암살자(들) '탄흔 티켓' 비판…"인간 존엄 버린 저급한 상업주의"

육영수 여사 피격 장면 연상 굿즈 논란

"창작 자유·마케팅이 타인의 비극 팔 면죄부 될 수 없어"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 오세훈 서울시장이 4일 영화 암살자(들)의 이른바 '탄흔 티켓'을 두고 "도를 넘어도 한참 넘은 몰지각한 상업적 행태"라고 강하게 비판했다.

오 시장은 이날 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 '인간의 존엄마저 포기한 저급한 상업주의는 용납될 수는 없습니다'라는 제목의 글을 올리고 "며칠 전 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란에 대해 깊은 우려를 밝혔는데, 이번에는 육영수 여사가 피격당한 순간을 연상시키는 이른바 탄흔 티켓까지 등장했다"고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 지난 2일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판에 출석하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

그는 "얄팍한 상술이라고 치부하기에는 도를 넘어도 한참 넘은 몰지각한 상업적 행태"라며 "육영수 여사는 대한민국의 영부인이기 전에 한 사람의 아내였고 세 자녀의 어머니였다"고 말했다.

이어 "수많은 국민이 지켜보는 광복절 기념식장에서 흉탄에 목숨을 잃으셨다"며 "그 참혹한 순간마저 손에 쥐고 즐기는 '굿즈'의 소재가 되어야 하느냐"고 반문했다.

오 시장은 "저는 자유를 매우 소중한 가치로 생각한다. 국가가 예술의 내용을 재단하고 창작의 경계를 정하는 사회를 원하지 않는다"며 표현과 창작의 자유를 존중한다는 입장도 함께 밝혔다.

다만 "자유로운 사회일수록 반드시 지켜야 할 선이 있다"며 "할 수 있어도 하지 않는 절제, 돈이 되어도 팔지 않는 금도, 그것이 자유 사회를 지탱하는 최소한의 품격"이라고 강조했다.

그는 또 "국민이 존경하는 국가적 지도자와 가족의 불행을 돈벌이의 소재로 활용한 행태에 대해 사회적 공분이 거세게 이어지는 것이 당연하다"고 주장했다.

이어 "자극이 강하다고 좋은 콘텐츠가 되는 것은 아니며 논란이 크다고 위대한 예술이 되는 것도 아니다"며 "한 사회의 문화적 수준은 무엇을 표현할 수 있느냐만이 아니라 무엇을 표현하지 않을 것인가를 스스로 판단하는 데서도 드러난다"고 했다.

오 시장은 한국 대중문화의 위상도 언급했다. 그는 "세계가 한국의 대중문화를 지켜보고 있다"며 "세계를 선도하는 한국 대중문화의 품격을 훼손하는 이런 저급한 상업적 행태가 더 이상 발붙이지 못하도록 분명하게 선을 그어야 한다"고 말했다.

그러면서 "'창작의 자유'나 '마케팅'이 타인의 비극을 팔고 조롱해도 되는 면죄부가 될 수 없다"며 "관계자들은 상처받은 유가족과 국민들께 사죄하고 이에 상응하는 책임 있는 조치를 취하기 바란다"고 촉구했다.

끝으로 "사람의 아픔이 자극의 재료가 되고 비극이 흥행을 위한 상품이 되는 사회를 우리는 선진사회라 부를 수 없다"며 "인간의 존엄마저 내던진 저급한 상업주의는 어떤 명분으로도 용납될 수 없으며 국민적 지탄을 받아 마땅하다"고 했다.

hyun9@newspim.com