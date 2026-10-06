성착취물 제작 혐의 경찰관…임용 때 기소유예 전력 확인 못 해

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"조회되지만 채용 부서 전달 대상 아냐"

"법령 개정 필요…경찰청과 논의 예정"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 성착취물 제작 혐의를 받는 한 경찰관이 과거 같은 혐의로 기소유예 처분을 받았지만 임용 당시 면접 과정에서 해당 전력이 확인되지 않은 것으로 나타났다.

고범석 서울경찰청장은 6일 오전 정례 기자간담회에서 문제가 된 서울 동대문경찰서 소속 경찰관 임용 경위와 관련해 "면접 자료에 해당 내용이 없어 확인하지 못했다"고 설명했다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

해당 경찰관 임용 주체는 서울경찰청이다. 순경 채용은 시도경찰청별로 진행한다. 경찰 채용 과정에서 필기시험과 체력검정을 거친 합격자를 대상으로 신원조회 등을 통해 임용 결격사유를 확인한 후 최종 심층면접을 한다.

이 과정에서 범죄경력자료와 수사경력자료를 활용하지만 기소유예 처분 전력은 채용 담당 부서에 전달하는 자료에 포함되지 않았다는 게 고 청장 설명이다.

고 청장은 "조회할 때 기소유예도 뜬다"며 "전산에 뜬 내용을 전부 회부하는 것은 아니고 법에서 정한 범위에 따라 회부하는데 기소유예는 들어가지 않는다"고 말했다. 고 청장은 또 임용 당시 면접 단계에서도 해당 경찰관 기소유예 전략을 알지 못했다고 부연했다.

경찰은 기소유예 전력을 채용 과정에서 확인·활용하기 위해서는 법령 개정이 필요하다고 설명했다.

고 청장은 "경찰공무원은 수사도 할 수 있는 중요한 직무인 만큼 경찰청과 긴밀히 논의하겠다"고 말했다.

calebcao@newspim.com