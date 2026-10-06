빌리 츠키, '아이돌스 테이블' 패널 첫 출격…'예능 치트키' 활약

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 빌리멤버 츠키가 글로벌 푸드 토크쇼 패널로 첫 출격해 '예능 치트키'의 존재감을 이어간다.

츠키는 6일 저녁 8시 엠넷플러스에서 공개되는 '아이돌스 테이블(IDOL'S TABLE)'에 패널로 출연한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빌리 츠키. [사진=미스틱] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

'아이돌스 테이블'은 글로벌 K-팝 아티스트들이 출연해 최애 한식부터 특별한 레시피, 전 세계 푸드 TMI를 맛있는 한 끼와 함께 나누는 글로벌 푸드 토크쇼다.

평소 '한식 러버'로 잘 알려진 츠키는 이날 K-푸드와 관련된 이야기를 전하며 프로그램에 활력을 더한다. 츠키 특유의 센스 있는 입담과 긍정 에너지를 전하며 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.

츠키는 최근 각종 예능 프로그램과 웹 콘텐츠를 아우르는 활약 속에 '예능 치트키'로 자리매김했다. 나아가 츠키는 푸드 토크쇼까지 섭렵, 츠키가 '아이돌스 테이블'에서 선보일 새로운 모습에도 관심이 집중된다.

한편, 츠키가 출연하는 '아이돌스 테이블'은 오늘(6일) 저녁 8시 엠넷플러스를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com