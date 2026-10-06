교원그룹 키녹, '메가주 in 스타필드 고양' 참여…수도권 고객 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 =교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)은 오는 8일부터 18일까지 스타필드 고양에서 열리는 '메가주 in 스타필드 고양'에 참여한다고 6일 밝혔다.

키녹은 이번 행사를 통해 반려동물 전용 메뉴를 선보이며 수도권 고객 접점 확대에 나선다.

키녹, '메가주 in 스타필드 고양' 참여 [사진=키녹]

이번 행사는 스타필드 고양 1층 센트럴 아트리움에서 진행된다. 키녹은 행사장에 브랜드 트레일러를 설치하고, 카페 스니프(Sniff)의 대표 펫 F&B 메뉴를 선보인다.

키녹은 대표 메뉴인 '멍파르페'를 비롯해 닭고기와 황태를 주재료로 만든 '멍치킨', 고구마 반죽에 연어와 브로콜리, 당근, 비트 등을 더한 '멍피자' 등 총 3종을 간편하게 즐길 수 있도록 테이크아웃(To-Go) 형태로 판매한다.

키녹 관계자는 "이번 행사를 통해 수도권 고객에게 키녹 브랜드를 알리고, 반려동물 전용 메뉴를 보다 가까이에서 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 스타필드와 협력해 '메가주 in 스타필드 고양'에 참여하게 됐다"고 설명했다.



tack@newspim.com