누리호, 5차 발사 D-1…첫 군집위성 5기 우주로

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초소형군집위성 5기·큐브위성 10기 탑재

35~40초 간격 순차 분리…저충격 장치 첫 적용

한화에어로 콘솔 직접 운용…발사시각 당일 확정

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 7일 초소형군집위성 5기를 싣고 다섯 번째 비행에 나선다.

우주항공청(우주청)과 한국항공우주연구원(항우연)에 따르면 누리호 5호기는 7일 전남 고흥 나로우주센터에서 발사될 예정이다. 발사 가능 시간대는 낮 12시23분부터 오후 1시23분까지다. 최종 발사 시각은 당일 오전 발사관리위원회가 기상 상황과 우주물체 충돌 가능성, 우주환경 등을 따져 확정한다. 기상 등으로 연기되면 8일부터 14일까지를 예비일로 쓴다.

누리호는 6일 오전 6시 발사체종합조립동을 출발해 약 1시간 30분 만에 제2발사대에 도착했다. 이날 기립에 이어 전원과 추진제 공급을 위한 엄빌리칼 연결, 기밀점검 등 발사 준비 작업을 진행한다.

이번 발사에는 주탑재위성인 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기와 부탑재위성인 큐브위성 10기 등 위성 15기가 실린다. 위성부 무게는 위성사출장치와 어댑터를 포함해 약 1071kg이다. 누리호는 이륙 후 약 810초에 고도 575km 부근에서 첫 네온샛을 내보낸 뒤 나머지 4기를 35~40초 간격으로 차례로 분리한다. 위성끼리 부딪히지 않도록 발사체 상단의 자세를 제어해 서로 다른 방향으로 내보낸다. 분리 충격을 줄이는 저충격 위성분리장치도 이번에 처음 적용됐다. 큐브위성은 그 뒤 10초 간격으로 2기씩 사출된다.

누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청]

네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 주관한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 흑백 1m, 컬러 4m 해상도의 전자광학카메라를 달아 국가안보와 산불·홍수 등 재난 대응에 쓰인다.

이번에 1차 양산기 5기를 올리고 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기를 더해 모두 10기를 두 궤도면에 배치한다. 군집이 완성되면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 찍을 수 있다.

민간 기업의 역할도 커졌다. 체계종합기업인 한화에어로스페이스는 4호기에 이어 5호기 제작을 주관했다. 발사통제센터 콘솔 22개 가운데 20개에 한화에어로스페이스 인력 23명이 참여하고, 이 중 18명이 콘솔을 직접 조작한다.

4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았지만, 이번에는 상당수를 한화에어로스페이스가 맡고 항우연은 이를 관리·감독한다. 발사운용 주관은 이전과 같이 항우연이 맡는다.

누리호는 2021년 1차 발사에서 위성모사체 궤도 투입에 실패한 뒤 2022년 2차, 2023년 3차, 2025년 11월 4차 발사에 잇따라 성공했다.

오태석 우주항공청장은 "이번 누리호 5차 발사는 국내 최초 군집위성 발사이자 우리나라 위성개발이 양산 및 군집 운용 체계로 도약하는 중요한 전환점"이라고 밝혔다.

우주청은 발사 당일 오후 2시 상세 발사 결과를, 오후 4시30분께 주탑재위성 초기 교신 결과를 발표할 예정이다. 부탑재위성 교신 종합 결과는 13일께 공개한다.

biggerthanseoul@newspim.com