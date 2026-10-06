제일약품, 정부 글로벌 진출 지원사업 선정…해외 파트너링 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 학회·전시회·파트너링 행사 참가 비용 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제일약품은 한국보건산업진흥원이 주관하는 '2026년 제2차 제약·바이오 글로벌 진출 지원사업'(K-VIP)의 글로벌 학회·전시회·파트너링 행사 참가 지원 분야 수행기업으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

K-VIP는 국내 제약·바이오 기업의 지속가능한 해외 진출을 지원하는 정부 사업이다. 각국의 수출입 규제 강화와 공급망 위험, 통상환경 변화에 대응해 국내 기업의 글로벌 경쟁력과 시장 진출 기반을 강화하는 데 목적이 있다.

제일약품 본사 [사진=제일약품]

제일약품이 선정된 분야는 해외 학회와 전시회, 파트너링 행사 참가에 필요한 비용을 지원하는 프로그램이다.

제일약품은 선정 과정에서 자체 신약 후보물질의 기술 경쟁력과 글로벌 사업화 가능성이 긍정적인 평가를 받았다고 밝혔다. 회사는 당뇨병 치료제 'JP-2266'과 항암제 'JP9441' 등 대사·항암질환 분야의 신약 후보물질을 개발하고 있다.

이번 지원사업을 활용해 '바이오 유럽 2026' 등 주요 글로벌 파트너링 행사에 참가할 예정이다. 글로벌 제약·바이오 기업과 직접 만나 잠재적 파트너와의 접점을 넓히고 사업 협력 가능성을 모색할 계획이다.

제일약품은 자큐보의 글로벌 사업화를 확대하는 동시에 자체 신약 후보물질의 해외 사업개발도 추진하고 있다. 연구개발 성과와 경쟁력을 알리고 기술수출을 비롯한 다양한 협력 기회를 발굴할 방침이다.

김수미 제일약품 글로벌사업본부장은 "이번 K-VIP 선정으로 주요 글로벌 파트너링 행사에서 해외 기업들과의 접점을 더욱 확대할 수 있게 됐다"며 "자큐보의 글로벌 사업화를 지속적으로 확대하는 한편, 자체 신약 파이프라인의 해외 진출과 사업화 기회를 넓혀 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com