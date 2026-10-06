롯데 챔피언십 준우승 윤이나, 세계 17위로 점프…신지애는 25계단 상승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 준우승을 차지한 윤이나가 여자골프 세계랭킹 톱20에 복귀했다. 일본여자오픈 정상에 오른 신지애도 무려 25계단을 뛰어올랐다.

윤이나는 6일(한국시간) 발표된 여자골프 세계랭킹에서 평균 3.52점을 받아 지난주 23위에서 6계단 상승한 17위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] LPGA 투어 롯데 챔피언십에 참가한 윤이나. [사진 = LPGA] 2026.10.04 wcn05002@newspim.com

윤이나는 지난 5일 막을 내린 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 지노 티띠꾼(태국)과 마지막까지 우승 경쟁을 펼친 끝에 준우승을 차지했다. 지난주 23위로 밀려났던 윤이나는 이번 성적을 발판으로 일주일 만에 다시 톱20에 진입했다.

올해 초 세계 67위로 시즌을 시작한 윤이나는 3월 한때 70위 밖까지 떨어졌지만 이후 가파른 상승세를 보였다. 5월 톱50에 재진입한 데 이어 6월 KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 준우승하며 개인 최고인 세계 16위까지 올라섰다. 이번에는 17위로 상승하면서 개인 최고 순위에도 한 계단 차로 접근했다.

일본에서 정상에 오른 신지애의 순위도 크게 뛰었다. 신지애는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 메이저 일본여자오픈에서 우승하며 지난주 85위에서 25계단 상승한 60위에 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 신지애가 4일 일본 효고현 다카라즈카 골프클럽(파70)에서 열린 JLPGA 투어 메이저 대회 일본여자오픈 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 66타를 기록해 우승을 차지했다. [사진 = JLPGA] 2026.10.04 wcn05002@newspim.com

신지애는 이번 우승으로 JLPGA 투어 통산 30승을 채웠고, 투어 사상 최초로 일본 4대 메이저를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램까지 달성했다. 여기에 영구 시드까지 확보한 데 이어 세계랭킹에서도 큰 폭의 상승을 이뤘다.

한국 선수 중에서는 하이트진로 챔피언십 우승자 유해란이 세계 3위를 유지했다. 김효주가 4위, 김세영이 9위에 자리한 가운데 하이트진로 챔피언십 공동 2위 김민솔은 15위에서 13위로 두 계단 상승했다.

한편 롯데 챔피언십에서 시즌 4승째를 거둔 티띠꾼은 평균 11.08점으로 세계 2위를 지켰다. 최근 대회에 출전하지 않은 세계 1위 넬리 코르다(미국)는 13.09점을 기록하면서 두 선수의 격차는 2.01점으로 좁혀졌다.

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