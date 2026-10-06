이녹스리튬, 트라피구라와 수산화리튬 장기 공급 계약

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오는 2029년까지 최대 3만톤 규모 수산화리튬 장기 마케팅 계약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이녹스첨단소재의 자회사 이녹스리튬이 글로벌 원자재 트레이딩 기업 트라피구라와 수산화리튬 장기 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 오는 2029년까지 트라피구라에 공급하는 고순도 수산화리튬 물량은 최대 3만 톤 규모에 달할 전망이다. 이번 계약을 통해 이녹스리튬의 수산화리튬은 트라피구라를 거쳐 글로벌 전기차 완성차 업체와 양극재 제조사에 공급될 예정이다.

이녹스리튬-트라피구라 마케팅 계약 체결. [사진=이녹스리튬]

이녹스리튬은 지난 4월 삼성SDI에 수산화리튬 출하를 시작한 이후 LX인터내셔널과 글로벌 다국적기업에 약 700톤의 판매계약을 체결했다.

또한 회사는 차세대 배터리 소재 확보에도 나서고 있다. 최근 황화리튬 전문기업 정석케미칼과 업무협약(MOU)을 맺고 전고체 배터리 핵심 원료 공급망을 조성했으며, 배터리 전해질·첨가제 전문기업 이피캠텍과도 전략적 협약을 체결했다.

이녹스그룹 관계자는 "삼성SDI 샘플 출하와 LX인터내셔널 판매계약에 이어 트라피구라와의 대형 장기 마케팅 계약까지 성사시키며 양산 역량과 제품 경쟁력을 세계 시장에 입증했다"며 "뛰어난 품질과 안정적인 공급망을 바탕으로 글로벌 리튬 제조·공급사로 도약하겠다"고 말했다.

한편 회사는 이들 기업과의 협력을 통해 차세대 배터리 소재 원료를 확보하는 동시에 안정적인 리튬 공급망 구축을 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com