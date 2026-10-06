'2026 아이치-나고야 아시안 패러게임' 선수단 결단식…김대현 차관 격려

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 김대현 제2차관은 10월 6일 오후 2시, 이천선수촌에서 열리는 '2026 아이치-나고야 아시안 패러게임 대한민국 선수단 결단식'을 찾아 우리 선수단의 선전을 기원하고 안전한 대회 참가 지원을 약속한다.

문체부가 대한장애인체육회(회장 정진완)와 함께 개최한 이번 결단식에서는 대한장애인체육회 정진완 회장을 비롯해 선수단, 종목단체 관계자, 지도자 등 약 400명이 참석한 가운데 선수단 소개와 단기 수여, 선수단 격려 등을 통해 대회에 나서는 선수단의 각오를 다진다. 결단식 이후에는 선수단의 안전하고 성공적인 대회 참가를 위해 현지 소개 및 재난·안전 대응, 미디어 대응 및 마케팅, 도핑 방지 등에 관한 교육을 실시한다.

◆10. 18.~24. 대회 기간 대한민국은 18개 전 종목에 357명 참가

'2026 아이치-나고야 아시안 패러게임'은 10월 18일부터 24일까지 일본 아이치현, 기후현, 시즈오카현 일원에서 열린다. 대한민국은 18개 전 종목에 선수 214명, 경기 임원 104명, 본부 임원 39명 등 선수단 총 357명을 파견한다.

우리 선수단은 10월 10일부터 종목별 일정에 따라 순차적으로 출국하며, 10월 14일에는 인천국제공항에서 출영식을 개최한다. 대회를 마친 선수단은 10월 25일에 귀국할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유승민 대한체육회장, 핸드볼 대표팀 격려 [사진=대한체육회] 2026.10.02 iaspire@newspim.com

이번 대회는 중앙 선수촌 없이 일본 아이치현, 기후현, 시즈오카현 등, 6개 권역에서 분산, 개최된다. 탁구·펜싱·휠체어농구 선수단이 입촌하는 소규모 선수촌 1곳과 17개 호텔에서 선수단 숙소가 운영되는 만큼, 문체부와 대한장애인체육회는 분산 개최에 따른 의료·안전 관리 공백을 최소화하기 위한 현장 지원체계를 마련했다.

특히 18개 전 종목에 가맹단체 직원 2명씩, 종목 담당관 총 36명을 파견해 종목별 선수단 운영을 총괄하고 현장 소통과 안전관리를 지원한다. 권역별 의무실을 운영하고, 선수촌과 1권역 의무본부에 재활의학과·정형외과 전문의가 상주하며 실시간으로 전문적인 진단과 처치를 지원한다.

◆특별훈련, 스포츠과학, 선수단 편의 지원으로 경기력 향상 뒷받침

그동안 선수단은 종목별 특별 훈련(7월~10월, 약 20일)을 실시하며 대회를 준비했다. 오심과 등급 분류 관련 분쟁에 대비해 상임 심판, 국제심판 등 종목별 전문가가 참여하는 소청 규정 교육은 물론 도핑 방지, 성폭력 예방, 장애인식 개선, 장애인인권교육 등 필수교육도 진행했다.

현장에서는 선수들이 대회 기간에 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 냉각압박장비, 공기압박장비 등 장비를 활용한 회복과 체력 관리, 심리 지원 등 맞춤형 스포츠과학을 지원한다. 종목별로 최소 1회 한식당 이용 또는 한식 도시락을 지원하고, 한국 간식으로 구성한 '찾아가는 편의점'을 권역별로 운영하는 등 선수단의 현지 생활 편의도 지원해 선수들이 훈련과 경기에 집중할 수 있도록 돕는다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 김대현 문화체육관광부 제2차관. yooksa@newspim.com

◆국내에서도 전국 생활체육 현장에서 함께 응원

국내에서도 대한민국 선수단을 응원하는 분위기를 확산한다. 전국 장애인생활체육 기반 시설과 교류망을 활용해 아시안 패러게임을 장애인생활체육 현장과 연결한다. 시도 장애인체육회, 반다비체육센터, 장애인체력인증센터 등 전국의 장애인생활체육 현장에서의 응원 참여를 독려해 장애인체육에 대한 국민적 관심과 참여를 높여나갈 계획이다.

김대현 차관은 "선수들이 각자의 자리에서 최고의 기량을 마음껏 펼치고 건강하게 대회를 마치기를 바란다. 우리 선수들이 그동안 흘린 땀과 노력이 값진 결실로 이어질 수 있도록 대회 참가 준비부터 현지에서의 안전과 경기력 지원까지 꼼꼼하게 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com