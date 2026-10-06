이적X김진표 '패닉', 12월 앙코르 콘서트 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 남성 듀오 패닉(이적, 김진표)이 오는 12월 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 다시 한번 무대에 선다.

패닉은 오는 12월 4일부터 6일까지 3일간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 2026 패닉 콘서트 '패닉 이즈

커밍, 어게인(PANIC IS COMING, AGAIN)'을 전격 개최한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 남성 듀오 패닉. [사진=뮤직팜엔터테인먼트] 2026.10.06 alice09@newspim.com

앞서 패닉은 지난 4월 LG아트센터 서울에서 열린 20년 만의 단독 공연을 통해 압도적인 티켓 파워와 성황을 입증한 바 있다.

이번 12월 공연은 지난 봄 무대의 뜨거운 열기와 여운을 잇는 연말 앙코르 콘서트로 기획되었다. 한층 넓어진 경희대학교 평화의전당으로 자리를 옮겨 더 많은 관객과 호흡하며 깊은 감동을 선사할 예정이다.

이적의 호소력 짙은 보컬과 피아노 연주, 김진표의 독보적인 래핑과 카리스마가 어우러진 패닉 특유의 완숙한 조화가 겨울밤을 다시 한번 뜨거운 열정으로 물들일 것으로 기대를 모은다.

2026 패닉 콘서트 티켓 예매 등 안내는 조만간 공식 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 공지될 예정이다.

alice09@newspim.com