GS샵, 박명수 앞세워 '판타지에스' 개최…전상품 7% 할인

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적립금 2만원 등 혜택 풍성

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS샵이 이달 11일부터 25일까지 2주간 '판타지에스' 행사를 연다고 6일 밝혔다.

전 상품에 7% 할인을 제공한다. TV홈쇼핑 상품을 2개 이상 총 20만원 이상 구매한 고객에게는 적립금 2만원 또는 올리브오일 3병을 준다. 오는 18일과 이달 25일에는 TV홈쇼핑 상품 구매 시 10% 카드 할인을 추가로 제공한다.

GS샵이 오는 11일부터 2주간 하반기 최대 쇼핑 행사 '판타지에스'를 개최한다고 밝혔다. [사진=GS샵 제공]

TV홈쇼핑에서는 로보락, 센텔리안24 등 국내외 인기 브랜드 30개를 선보인다. 매일 4개 브랜드를 선정해 최대 10% 카드 할인을 제공한다. 센텔리안24는 18일 기존 용량의 2배인 100ml 크림을 출시하고, 로보락 S10 최상위 모델은 25일 최대 40만원 할인된 가격에 판매된다.

모바일 앱에서는 사회관계망서비스(SNS) 트렌드 먹거리를 집중 선보인다. 이달 12일 광주 창억떡, 오는 14일 경기떡집 이티떡, 오는 20일 피자설기 등을 순차 출시한다. 애플하우스 즉석 떡볶이, 박은영 셰프 중식당 누 밀키트도 준비했다. 자체 브랜드 상품은 심플바이오 마그네슘 2병 1만1900원, 뷰 유자 세럼 2개 1만900원 등 1만원대 특가로 마련했다.

행사 홍보에는 개그맨 박명수가 참여한다. GS샵은 박명수가 출연한 콘텐츠를 GS리테일 SNS를 통해 순차 공개할 예정이다.

행사에 앞서 이날부터 오는 10일까지 사전 이벤트를 진행한다. GS샵 앱에서 행사 알림을 신청한 고객을 대상으로 룰렛 이벤트를 열어 갤럭시 Z 폴드, 적립금, 할인 쿠폰 등을 제공한다.

nrd@newspim.com