[바둑] 압도적 1인자 신진서, 82개월 연속 랭킹 1위



김은지는 2개월 연속 여자 1위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신진서 9단이 무려 82개월 연속 국내 바둑랭킹 정상을 지키며 독주를 이어갔다. 여자부에서는 바둑 여왕 김은지 9단이 2개월 연속 왕좌를 수성했다.

한국기원이 5일 발표한 10월 프로기사 랭킹에 따르면 신진서 9단은 9월 한 달 동안 제49기 SG배 한국일보 명인전에서 2전 전승을 거두며 랭킹 점수 8점을 추가해 총점 1만426점으로 압도적인 전체 1위에 올랐다. 특히 명인전 승자결승에서 랭킹 2위 박정환 9단을 꺾고 대회 2연패에 파란불을 켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신진서. [사진 = 뉴스핌DB] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

2위 박정환 9단은 9월 한 달간 1승 1패를 기록해 3점을 보태며 9958점으로 2위 자리를 지켰다. 하지만 3위 신민준 9단이 1승을 거두며 7점을 추가해 9951점을 기록, 두 기사의 점수 차가 불과 7점까지 좁혀지며 2위 자리를 두고 치열한 접전이 예고됐다.

변상일 9단과 강동윤 9단은 각각 4위와 5위를 굳건히 지켰고 김명훈 9단은 한 계단 상승해 6위에 자리했다. 9월 2전 전승을 거둔 이지현 9단은 20점을 쓸어 담으며 두 계단 오른 7위에 이름을 올렸다. 이어 김지석 9단이 8위를 유지했고, 안성준 9단은 세 계단 하락한 9위, 한승주 9단은 10위로 톱10에 턱걸이했다.

여자 프로기사 랭킹에서는 김은지 9단이 2개월 연속 1위 자리를 굳혔다. 최정 9단, 나카무라 스미레 6단, 오유진 9단, 김채영 9단은 순위 변동 없이 2위부터 5위까지 자리를 지켰다. 허서현과 김민서는 서로 순위를 맞바꿔 각각 6위와 7위에 올랐고, 김주아, 김다영, 조승아는 8~10위를 유지했다.

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