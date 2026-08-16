[바둑] 신진서·신민준·목진석, 몽백합배 세계바둑 32강 나란히 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 신진서·신민준·목진석 9단이 제6회 MILLY 몽백합배 세계바둑오픈전 32강에 올랐다.

신진서는 지난 15일 중국 베이징에서 열린 대회 64강전에서 중국 아마추어 대표 천이푸를 상대로 181수 만에 불계승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 지난 15일 열린 몽백합배 전경. [사진=한국기원] 2026.08.16 football1229@newspim.com

신민준도 중국의 쩡즈하오를 불계로 꺾고 다음 라운드에 진출했다. 목진석은 허위한을 상대로 역전승을 거두며 32강행 티켓을 따냈다. 반면 박정환·원성진·윤준상·최정 9단은 1라운드에서 패해 대회를 마쳤다.

32강에서도 한중전이 이어진다. 대진 추첨 결과 신진서는 미위팅, 신민준은 퉈자시, 목진석은 리쩌루이와 각각 맞붙는다.

상대 전적에서는 신진서가 미위팅에게 11승 4패로 크게 앞서 있다. 신민준은 퉈자시를 상대로 2승 3패로 근소하게 밀려 있다. 목진석은 리쩌루이와 첫 공식전을 치른다.

몽백합배 우승 상금은 180만 위안(약 3억 9600만 원), 준우승 상금은 60만 위안(약 1억 2600만 원)이다. 제한 시간은 각자 2시간이며, 1분 초읽기 5회가 주어진다.

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