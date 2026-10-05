최휘영 장관 "암살자들 평가는 자유, 신변위협은 민주주의 파괴…강력 법 집행 요청"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 영화 '암살자(들)' 배우 및 제작사를 향한 과도한 공격은 민주주의 파괴라며 경찰청 등 관계 당국에 강력 대응을 요청했다는 입장을 밝혔다.

최휘영 장관은 5일 X(구 트위터)와 인스타그램을 통해 "영화에 대한 평가는 자유이지만, 창작자에 대한 신변 위협은 민주주의의 파괴입니다"라는 제목의 글을 올렸다.

최 장관은 "최근 영화 '암살자(들)'을 둘러싸고 사회적 논란이 거세지고 있다. 영화가 다룬 역사적 해석이나 시각에 대해 비판과 토론이 일어나는 것은 민주 사회에서 자연스럽고 건강한 일일 것이다. 그러나 그 비판이 도를 넘어 출연 배우의 자택 앞까지 몰려가 시위를 벌이고 개인의 일상을 침해하며 신변을 위협하는 사태에 이른다면, 이는 대단히 우려스럽고 결코 용납될 수 없는 일"이라고 우려했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)'의 제작진이 박정희 전 대통령이 시해 사건의 배후에 있는 것처럼 역사를 왜곡한 혐의로 경찰에 고발됐다. 사진은 서울 시내 한 영화관에 표시되는 영화 '암살자(들)' 홍보 포스터. 2026.09.29 khwphoto@newspim.com

이어 "저는 문화체육관광부 장관으로서 문화예술에 대해 '지원은 하되 간섭은 하지 않는다'는 '팔길이 원칙'을 일관되게 지켜왔다. 작품의 내용이 마음에 들지 않는다고 해서 정부가 사전에 개입하거나 행정력으로 재단하라는 것은 헌법이 금지한 '사전 검열'의 시대로 되돌아가라는 위험한 요구이기 때문"이라고 강조했다.

또 최 장관은 "영화는 창작자의 상상력과 해석을 통해 완성되는 예술적 창작물이다. 만약 작품에 명예훼손이나 법률적인 문제가 있다면, 이는 상영 이후 민사상 소송이나 형사적 절차를 통해 사법부의 엄정한 판단을 구하면 될 일이다. 그것이 우리 사회가 합의한 법치주의의 질서"라고도 했다.

그러면서 "자신이 동의하지 않는 작품에 출연했다는 이유만으로, 연기자 개인의 집 앞까지 찾아가 공포를 조장하고 위해를 가하려 해서는 안 된다. 저는 오늘 경찰청 등 관계 당국에 영화 관계자 및 출연 배우에 대한 안전 조치와, 거주지 앞 위협·협박 등 불법 행위에 대한 엄정한 법 집행을 강력히 요청했다"고 알렸다.

끝으로 최 장관은 "작품에 대한 평가는 관객과 비평의 몫으로 남겨두시라. 영화가 제기한 문제가 도를 넘었다고 판단하신다면 사법부의 판단을 구하시길 바란다. 민주 사회의 품격은 나와 다른 생각을 물리적으로 억압하는 것이 아니라, 합리적인 대화와 법의 테두리 안에서 논쟁할 때 지켜진다. 저는 우리 문화예술인들이 어떠한 외압이나 위협에도 위축되지 않고 당당하게 창작과 연기에 임할 수 있도록, 문체부 장관으로서의 책무를 다하겠다"고 약속했다.

감독 허진호(왼쪽부터), 배우 유해진, 박해일, 이민호가 8일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 암살자(들) 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'이 1974년 대통령 영부인 저격 사건 실화를 다루면서 저격범에 대한 음모론을 제기한다며 일부 보수 단체에서 역사 왜곡 논란에 불을 지폈다. 여기에 정치권이 가세하면서 박정희 전 대통령의 지지자들이 작품에 별점테러를 가하는 등 공격이 이어졌다. 급기야 출연배우 유해진의 자택 앞 집회까지 벌이면서 논란이 거세졌다.

이에 따라 유해진 소속사 측은 배우에 대한 비방과 허위사실, 악의적인 공격, 신변 위협 등 불법 행위에 강경 대응 방침을 밝혔다. 한국영화제작가협회와 한국영화감독조합(DGK)도 배우와 제작진에 대한 공격이 도를 넘었다며 창작자에 대한 비판과 별개로 개인을 공격하는 일이 없어야 한다며 공식 성명을 발표했다.

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