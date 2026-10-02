[2026AG] 장동환·김민성 나란히 은메달…한국 男 복싱, 금메달 없이 마감

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 복싱의 장동환과 김민성(이상 한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 나란히 패해 은메달을 획득했다. 12년 만의 아시안게임 복싱 금메달을 노렸지만, 아쉽게 무산됐다.

장동환은 2일 일본 아이치현 니시오시 니시오 체육관에서 열린 대회 복싱 남자 60㎏급 결승에서 압두말릭 할로코프(우즈베키스탄)에게 0-5(27-30 27-30 27-30 28-29 27-30)로 심판 전원일치 판정패했다.

[니시오 로이터=뉴스핌] 장동환(오른쪽)은 2일 일본 아이치현 니시오시 니시오 체육관에서 열린 대회 복싱 남자 60㎏급 결승에서 압두말릭 할로코프(우즈베키스탄)에게 0-5(27-30 27-30 27-30 28-29 27-30)로 심판 전원일치 판정패했다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

상대 할로코프는 2024 파리 올림픽과 2022 항저우 아시안게임, 세계선수권과 아시아선수권 등을 모두 제패한 세계랭킹 1위 선수다.

장동환은 1라운드부터 적극적으로 파고들며 근접전을 펼쳤다. 심판 5명 가운데 1명에게 10-9 우세 판정을 받았지만 나머지 4명은 할로코프의 손을 들었다.

2라운드부터는 할로코프의 경기 운영에 고전했다. 할로코프가 거리 조절과 반격으로 유효타를 쌓았고, 장동환은 2·3라운드를 모두 심판 전원에게 9-10으로 내주며 은메달로 만족해야 했다.

[니시오 로이터=뉴스핌] 장동환(오른쪽 첫 번째)은 2일 일본 아이치현 니시오시 니시오 체육관에서 열린 대회 복싱 남자 60㎏급 결승에서 압두말릭 할로코프(우즈베키스탄)에게 0-5로 심판 전원일치 판정패했다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

이어 열린 남자 80㎏급 결승에서는 김민성이 안쿠시(인도)에게 0-4(30-26 28-28 30-26 30-26 30-26)로 판정패해 은메달을 추가했다.

김민성은 인파이트 스타일을 구사하며 적극적으로 거리를 좁혀 공격을 시도했지만, 안쿠시의 수비와 반격을 효과적으로 제어하지 못했다.

[니시오 로이터=뉴스핌] 김민성(오른쪽)은 2일 일본 아이치현 니시오시 니시오 체육관에서 열린 대회 복싱 남자 80㎏급 결승에서 안쿠시(인도)에게 0-4로 심판 전원일치 판정패했다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

장동환과 김민성이 나란히 은메달을 따내면서, 한국 복싱은 은메달 2개로 이번 대회를 마쳤다.

한국 남자 복싱이 아시안게임 결승에 오른 것은 2014 인천 대회 이후 12년 만이었다. 그러나 금메달 획득에 실패하면서 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 세 대회 연속 정상에 오르지 못했다.

football1229@newspim.com