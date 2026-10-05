[핌in현장] '연애박사' 배우·제작진, 故 안판석 감독 회고…"드라마의 교황같은 분"

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[용산=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 추영우, 김소현, 김민석, 이창훈, 임진효가 고 안판석 감독과의 작업을 회상하며 각별한 마음을 전했다.

지난 2일 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 열린 드라마 '연애박사' 제작발표회에서는 안판석 감독과 함께 작업했던 배우들이 고인을 향한 기억을 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 14일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 고(故) 안판석 감독의 빈소가 마련돼 있다. photo@newspim.com

김소현은 안판석 감독이 자신에게 전해준 가르침을 언급했다. 그는 "감독님이 진실됨을 강조하셨다"며 "일을 하다 보니까 '이 정도 하면 되겠지'라는 고정관념이 있었는데 그런 걸 알아보시고 '너 하고 싶은 대로 하라'고 하셨다"고 말했다.

이어 "내 안의 틀을 많이 깨주셨다. 아예 땅을 다시 다지는 과정을 겪은 것 같아 힘들 때도 있었지만 열심히 하고 싶었다"며 "모든 배우들이 치열하게 했다. 감독님이 1등을 뽑아주신다. 오늘 1등이라는 말을 듣기 위해 열심히 했다"고 전했다.

추영우는 안판석 감독과 처음 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. 그는 "처음 나를 보고 싶다고 하셨을 때 떨렸고 잘할 수 있을까 걱정이 앞섰다"며 "민재와 잘 어울리고 잘할 것 같다고 말씀해주셨다"고 말했다.

이어 "긴장을 안고 현장에 갔을 때 촬영 시작부터 끝까지 환하게 웃어주셨다. 칭찬받는 걸 좋아하는데 존경하는 어른에게 칭찬을 받으니까 좋았고 원동력이 됐다"고 회상했다.

또 "현장에 계신 분들과 감독님을 실망시키기 싫어서 어떤 작품보다 열심히 준비했다"며 "진실되고 성실하게 임하는 데 도움을 많이 주셨다"고 덧붙였다.

임진효는 안판석 감독과 세 번째로 호흡을 맞췄다. 그는 "제가 첫 드라마에 출연한 것도 감독님 작품이었다. 배우들을 믿어주시고 존중해주신다"고 말했다.

이어 "막상 실제로 받아보면 사람에게 믿음을 받는다는 게 얼마나 소중한 건지 느낄 수 있는 현장이었다"고 덧붙였다.

이창훈 역시 안판석 감독을 통해 배우로서 첫걸음을 내디뎠다. 그는 "안판석 감독님 덕에 데뷔를 하고 카메라 앞에 서서 뭘 한다는 걸 감독님 현장에서 배우기 시작했다"고 회상했다.

그러면서 "빨리 찍으신다. 속도가 빠르신 게 아니고 써야 될 것과 없어도 될 것을 명확히 갖고 계신다"며 "결국 완성은 배우가 할 수 있게 만들어주시는 분"이라고 설명했다.

김민석은 안판석 감독의 연락을 받고 처음 만났던 당시를 떠올렸다. 그는 "감독님께서 보고 싶다고 하셔서 갔을 때 무서웠다. 같이 여러 번 했던 선후배들이 많은데 나는 처음이라 '큰일이다' 싶었다"며 "많이 물어봤고 긴장도 많이 했다"고 말했다.

이어 "작업에 절여져 있었는데 그런 것들을 뜯어고치면서 본질적인 것을 다시 찾아가는 계기가 됐다"고 덧붙였다.

이창훈은 김민석과 나눈 대화를 전하며 "민석이가 전화로 '드라마의 교황님을 만나고 온 기분'이라고 말했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

제작진 역시 안판석 감독과 함께한 시간을 떠올렸다. 김현정 EP는 "현장에서 에너지 넘치게 작업하셨다. 현장을 즐기시고 에너지 넘치게 작업해주셨다"며 "갑작스러운 소식이 당황스럽고 비통하다"고 말했다.

이어 편집실에서 작품을 완성해가던 과정에서 안판석 감독이 추영우가 연기한 민재 캐릭터를 바라본 시선에 대해서도 이야기했다.

김현정 EP는 "감독님께서 생각하시는 민재는 기성세대가 기억하는 예전 청춘의 모습이 있었다면, 추영우는 2026년 현재를 살아가는 대학원생의 모습을 그렸다"며 "제가 틀렸고 추영우가 맞았다. 감탄했고 훌륭하다고 말씀하셨다"고 전했다.

김소현을 향한 안판석 감독의 각별한 애정도 공개했다. 김현정 EP는 "김소현에게도 정말 많은 애정을 주셨다. 편집실에서도 계속 보면서 '잘한다, 잘한다'고 하셨고 '보고 싶다'고 말씀하셨다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로 대한민국 드라마계를 이끌어갈 톱 배우가 될 재목이라고 하셨다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com