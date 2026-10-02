[2026AG] 양궁 또 충격의 패배...혼성 강채영-김제덕, 동메달 그쳐

준결서 중국에 0-6 완패...동메달 결정전서 일본에 5-1

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 양궁 혼성 단체 대표팀도 충격의 패배를 딛고 동메달을 목에 걸었다.

강채영(현대모비스)과 김제덕(예천군청)이 호흡을 맞춘 한국은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 동메달 결정전에서 일본을 세트스코어 5-1로 꺾었다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽)과 강채영이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 여자 혼성 단체 동메달결정전에서 경기를 치르고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

앞서 열린 준결승에서 중국을 상대로 세트스코어 0-6 완패를 당하며 2회 연속 우승이 좌절됐던 대표팀은 빠르게 전열을 가다듬었다. 혼성 단체전 첫 도입이었던 2018 자카르타·팔렘방 대회 당시 16강 탈락의 아픔을 딛고 2022 항저우 대회 금메달에 획득했지만 2연패 달성은 무산됐다.

앞서 준결승전 패배는 충격이었다. 김제덕과 강채영 순으로 두 발씩 쏜 점수를 합산한 방식으로 진행된 경기에서 1세트 김제덕이 두 발 모두 7점에 그치면서 불안하게 출발했다. 2세트도 아쉽게 내준 한국은 3세트에서는 강채영의 두 발이 8점에 그쳐 패배를 받아들여야 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강채영(왼쪽)과 김제덕. [사진=대한양궁협회] 2026.10.02 psoq1337@newspim.com

다만 동메달 결정전에서는 다소 경기력을 되찾은 모습이었다. 1세트부터 한국이 기선을 제압했다. 첫 사수로 나선 김제덕이 9점으로 문을 열었고 강채영이 10점을 꽂았다. 이어진 두 번째 차례에서 두 선수 모두 10점 만점을 명중시키며 39점을 합산해 35점에 그친 일본을 여유 있게 따돌렸다.

2세트는 치열한 공방 끝에 37-37 동점을 기록하며 세트스코어 1점씩을 나눠 가졌다. 세트스코어 3-1로 앞선 3세트에서 경기가 마무리됐다. 일본이 연달아 8점을 쏘며 흔들린 반면 한국은 안정적인 9점과 10점을 획득해 37-35로 세트를 가져왔다. 최종 세트스코어 5-1로 완승을 거뒀다.

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