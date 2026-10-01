[2026AG] 양궁 김종호, 개인전 금메달...컴파운드 남자 한국 선수 최초 우승

AI 핵심 요약beta
- 김종호가 1일 아시안게임 컴파운드 남자 개인전 금메달을 땄다.
- 대만 장정웨이를 149-145로 꺾고 한국 첫 우승을 이뤘다.
- 한국 컴파운드 대표팀은 이번 대회에서 금1·은1·동2개를 수확했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김종호(현대제철)가 한국 선수 최초로 아시안게임 컴파운드 양궁 남자 개인전 정상에 올랐다.
김종호는 1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 컴파운드 양궁 남자 개인전 결승에서 장정웨이(대만)를 149-145로 꺾고 금메달을 차지했다.
이번 대회 한국 선수단의 26번째 금메달이다. 김종호는 결승에서 15발 가운데 세 번째 발만 9점을 기록했고, 나머지 14발을 모두 10점에 꽂는 압도적인 경기력을 보였다.
1엔드를 29-28로 앞선 김종호는 2엔드에서 세 발을 모두 10점에 명중시키며 59-57로 격차를 벌렸다. 3엔드에서도 30점을 추가해 89-86을 만들었다.
4엔드 이후에는 119-115까지 달아나며 승기를 굳혔다. 마지막 5엔드에서도 흔들리지 않고 리드를 지켜 금메달을 확정했다.
김종호는 앞선 8강에서 랴오자하오(중국)를 143-142로 제압했다. 준결승에서는 가네쉬 마니 라트남 티루무루(인도)를 148-144로 꺾었다. 당시 4엔드와 5엔드에서 연달아 세 발을 모두 10점에 꽂으며 결승행 티켓을 따냈다.
한국 선수가 아시안게임 컴파운드 남자 개인전에서 우승한 것은 이번이 처음이다. 앞서 열린 2014 인천 대회와 2022 항저우 대회에서 한국 남자 선수의 최고 성적은 항저우 대회 양재원의 동메달이었다.
남녀를 통틀어서도 한국의 컴파운드 개인전 금메달은 2014 인천 대회 여자부 최보민 이후 12년 만이다.
한편 1984년생 대표팀 맏형 최용희(현대제철)는 8강에서 당꽁득(베트남)에게 143-146으로 패해 메달 획득에 실패했다.
한국 양궁 컴파운드 대표팀은 이번 대회에서 김종호의 남자 개인전 금메달을 비롯해 혼성 단체전 은메달, 여자 단체전 동메달, 강연서의 여자 개인전 동메달을 따냈다.
football1229@newspim.com