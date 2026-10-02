호날두 떠나자 포르투갈 화력 폭발...덴마크 원정 4-2 대승

네이션스리그 3연승 달리며 리그A 4조 선두 질주

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두가 이탈하며 어수선했던 포르투갈 대표팀이 무려 4골을 몰아치며 덴마크를 완파하고 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 3연승을 달렸다.

포르투갈은 2일(한국시간) 덴마크 코펜하겐의 파르켄 스타디움에서 열린 2026-27시즌 UNL 리그A 4조 3차전에서 덴마크를 4-2로 꺾었다. 이로써 3전 전승을 기록한 포르투갈은 승점 9로 조 선두를 굳건히 지켰다.

경기를 앞두고 포르투갈 축구계는 호날두 이슈로 크게 흔들렸다. 조르제 제수스 감독과의 출전 문제 갈등 끝에 호날두가 대표팀 캠프를 전격 이탈하면서 감독과의 불화설이 수면 위로 떠올랐다. 대표팀 주장 완장은 브루누 페르난데스의 차지였고, 호날두가 달던 등번호 7번은 하파엘 레앙이 이어받았다.

어수선한 분위기 속에서도 그라운드 위 선수들은 흔들리지 않았다. 호날두를 대신해 최전방 공격수로 선발 출전한 곤살루 하무스가 팀의 공격을 이끌었다.

[코펜하겐 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=주앙 칸셀루가 2일(한국시간) UEFA 네이션스리그 리그A 4조 3차전 덴마크 원정에서 선제골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

포르투갈은 전반 13분 하무스의 패스를 받은 주앙 칸셀루의 선제골로 기선을 제압했다. 덴마크가 미켈 담스고르의 골로 균형을 맞췄으나 불과 2분 뒤인 전반 25분 하무스가 직접 골망을 흔들며 다시 리드를 가져왔다.

후반전에도 공방전이 이어졌다. 덴마크가 후반 8분 라스무스 호일룬의 득점으로 다시 2-2 동점을 만들었지만, 포르투갈의 화력은 식지 않았다. 후반 22분 브루누 페르난드스의 크로스를 비티냐가 헤더로 연결해 결승골을 터뜨렸다. 이어 경기 막판 교체 투입된 주앙 펠릭스가 승리에 쐐기를 박는 네 번째 골을 터뜨리며 승리를 자축했다.

제수스 감독은 경기 뒤 최고 수준의 승리였다며 팀의 경기력에 만족감을 표했다. 호날두의 공백과 잡음 속에서도 완벽한 경기력으로 3연승을 거둔 포르투갈은 오는 5일 노르웨이를 상대로 4연승에 도전한다.

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