'야말 멀티골' 스페인, 크로아티아에 4-1...네이션스리그 2연승

잉글랜드는 10명 싸운 체코에 2-0 격파…첫 승 신고

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 축구대표팀이 '신성' 라민 야말의 맹활약을 앞세워 크로아티아를 완파하고 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 2연승을 달렸다. 스페인은 30일(한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피주안에서 열린 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그A 3조 2차전 홈 경기에서 크로아티아를 4-1로 이겼다.

이날 경기는 북중미 월드컵 우승을 차지한 스페인이 트로피를 들고 홈 팬들 앞에 선 첫 공식 경기였다. 킥오프 전에는 주장 로드리가 2010년 우승 멤버인 세비야의 전설 헤수스 나바스로부터 월드컵 트로피를 건네받아 관중 환호에 화답했다. 승리와 함께 축제의 분위기는 더욱 고조됐다.

포문을 연 것은 '신성' 야말이었다. 경기 시작 2분 만에 알렉스 바에나의 패스를 받은 야말이 간결한 왼발 논스톱 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 잉글랜드와의 1차전에 이어 두 경기 연속 이른 시간 골이자 기선을 제압하는 득점이었다.

[세비야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말이 30일(한국시간) 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그A 3조 2차전 홈 경기에서 자신의 두 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.9.30 psoq1337@newspim.com

크로아티아도 반격에 나섰다. 전반 28분 이반 페리시치의 크로스를 디온 벨요가 헤더로 연결해 동점골을 뽑아내며 균형을 맞췄다. 벨요의 A매치 데뷔골. 하지만 스페인의 화력은 매서웠다. 실점 후 불과 3분이 지나지 않아 다시 리드를 잡았다. 야말이 오른쪽 측면에서 올린 정교한 크로스를 마르크 푸빌이 헤더로 골망을 흔들며 2-1로 달아났다.

후반전에도 스페인의 공세는 멈추지 않았다. 후반 18분 페드리의 패스를 받은 야말이 박스 안에서 수비를 따돌린 뒤 좁은 각도에서 강력한 슈팅으로 골문을 갈라 멀티골을 완성했다. 이번 대회 개인 3호 골이었다. 후반 44분에는 교체 투입된 니코 윌리엄스가 박스 안으로 침투한 뒤 팀의 네 번째 골을 꽂아 넣어 승리에 쐐기를 박았다.

개막 2연승으로 승점 6을 기록한 스페인은 조 선두를 굳건히 지켰다. 아울러 A매치 무패 행진을 40경기(31승 9무)로 늘리며 세계 최강의 면모를 재확인했다. 루이스 데라푸엔테 감독은 경기 후 "팀을 위해 발휘되는 야말의 마법을 즐기고 있다"며 극찬했다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=해리 케인이 30일(한국시간) 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그A 3조 2차전 원정 경기에서 골을 넣고 포효하고 있다. 2026.9.30 psoq1337@newspim.com

같은 조의 잉글랜드는 체코 프라하 원정에서 10명이 싸운 체코를 2-0으로 제압해 첫 승전고를 울렸다.

전반 25분 만에 체코 공격수 파벨 슐츠가 잉글랜드 미드필더 엘리엇 앤더슨에게 반칙해 퇴장당한 것이 패인이었다. 후반 2분 앤서니 고든이 트렌트 알렉산더아널드의 크로스를 헤더로 마무리해 선제골을 뽑았고 24분엔 해리 케인이 문전 혼전 상황에서 추가골을 넣었다.

스페인은 10월 4일 체코를 홈으로 불러들이고 잉글랜드는 같은 날 크로아티아 원정 경기를 치른다.

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