세종시농업기술센터, 농기계 안전사용 실습 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시 농업기술센터가 1일 농기계 안전실습 교육을 모집했다
- 귀농·귀촌인 등 대상자에게 관리기·소형트랙터 실습을 한다
- 교육은 21일부터 다음 달 11일까지 총 4회 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 농업기술센터가 농업인들이 농기계를 직접 조작하며 올바른 사용법과 안전수칙을 익힐 수 있는 현장실습 교육을 진행한다.
1일 농업기술센터에 따르면 오는 8일까지 '2026년 하반기 농업기계 안전사용 현장실습 교육' 참가자를 선착순으로 모집한다.
이번 교육은 귀농·귀촌인과 귀농·귀촌 예정자, 신규농업인, 여성농업인 등을 대상으로 농업기계의 올바른 취급·조작법과 안전한 사용요령을 익힐 수 있도록 마련됐다.
교육에서는 농업 현장에서 활용도가 높은 관리기와 소형트랙터를 직접 조작하며 기계별 사용법과 안전수칙을 실습한다. 교육은 21일부터 다음 달 11일까지 매주 수요일 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 진행된다. 농기계임대사업소 본점 강의실과 야외실습장에서 총 4회 운영한다.
특히 매회 교육 인원을 5명으로 제한해 참가자들이 충분한 실습 기회를 갖도록 소규모로 운영한다. 세종시에 주소를 둔 귀농·귀촌인 및 예정자, 신규농업인, 여성농업인이면 누구나 참여할 수 있다.
참가 희망자는 시 농업기술센터 홈페이지 교육안내 게시판에서 희망 교육 날짜를 선택해 신청하면 된다. 교육 대상자는 14일 개별 문자메시지를 통해 안내한다. 자세한 사항은 농업기술센터 농업기계팀으로 문의하면 된다.
시 농업기술센터 관계자는 "농업기계는 농작업의 효율을 높이는 필수 장비지만 충분히 익히지 않고 사용하면 안전사고로 이어질 수 있다"며 "이번 교육을 통해 농업인들이 올바른 기계 사용법을 익히고 안전한 농작업 습관을 갖는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com