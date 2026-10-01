[2026AG] 남자 25m 속사권총 단체전 금메달…12년 만에 정상 탈환

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 사격대표팀이 1일 아시안게임 속사권총 단체전 우승했다.
- 송종호·이건혁·윤서영이 합계 1749점으로 중국을 9점 차로 제쳤다.
- 한국은 2014년 이후 12년 만에 이 종목 금메달을 따냈다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 사격 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 25m 속사권총 단체전에서 12년 만에 정상에 올랐다.
송종호(IBK기업은행), 이건혁(대구공공시설관리공단), 윤서영(KB국민은행)으로 구성된 한국은 1일 일본 아이치현 도요타 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 남자 25m 속사권총 단체전에서 합계 1749점을 기록해 금메달을 차지했다.
중국이 1740점으로 2위에 올라 은메달을 목에 걸었다. 한국은 9점 차로 중국을 제쳤다. 이어 인도네시아가 1720점을 기록해 동메달을 차지했다.
한국이 아시안게임 남자 25m 속사권총 단체전에서 우승한 것은 2014 인천 대회 이후 12년 만이다. 당시 한국 속사권총은 개인전(김준홍)과 단체전(김준홍·장대규·송종호)에서 모두 금메달을 땄다. 송종호는 12년 만에 다시 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.
속사권총 본선은 8초에 5발 사격 4회(20발), 6초에 5발 사격 4회(20발), 4초에 5발 사격 4회(20발) 등 선수당 총 60발 사격을 이틀에 나눠 진행한다.
25m 속사권총 단체전은 출전 선수의 본선 점수를 합계해 순위를 가리는 방식으로 순위를 결정한다. 한국은 전날(지난달 30일) 873점을 기록해 중국(870점)보다 3점 앞선 채로 2일 차 경기에 돌입했다.
승부는 마지막 사격에서 갈렸다. 한국은 2일 차 6초 사격까지 중국에 1458-1460으로 2점 뒤졌지만 마지막 4초 사격에서 역전에 성공하며 금메달을 차지했다.
개인전에서도 한국 선수 2명이 모두 결선에 올랐다. 이건혁은 588점으로 예선 2위, 윤서영은 581점으로 3위, 송종호는 580점으로 4위를 기록했다. 다만 결선에 국가당 2명만 참가할 수 있어 송종호는 9위인 아니시(인도)에게 출전권을 넘겼다.
한국 사격은 이번 대회 두 번째 금메달을 수확했다. 전날 금메달을 추가하지 못했던 한국 선수단은 이번 금메달로 대회 전체 금메달 수를 25개로 늘렸다.
football1229@newspim.com