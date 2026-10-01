SF9, 데뷔 10주년 맞아 홍콩서 단독 콘서트…13일 티켓 오픈

AI 핵심 요약beta
- SF9이 11월 8일 홍콩에서 단독 콘서트를 연다.
- 서울 10주년 공연과 같은 이름으로 팬들과 만난다.
- 올해 새 앨범 호응 속 10주년 활동을 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 SF9이 11월 홍콩에서 단독 콘서트를 개최한다.
1일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 SF9은 오는 11월 8일 홍콩 AXA 드림랜드에서 '2026 SF9 라이브 #판타지 십년춘몽 인 홍콩(LIVE FANTASY #6 十年逐夢 IN HONG KONG)'을 열고 현지 팬들과 만난다.
이번 공연은 10월 서울에서 진행되는 데뷔 10주년 기념 콘서트와 동명의 공연으로, SF9은 10주년을 맞아 국내외 팬들과의 특별한 만남을 이어간다.
공연 소식과 함께 공개된 포스터에는 데뷔 10주년을 맞은 SF9의 비장한 모습이 담겨 눈길을 끈다. 쉼 없이 꿈을 좇아온 SF9의 10년간의 이야기를 담은 공연명처럼, SF9은 이번 콘서트에서 그동안 쌓아온 케미스트리와 내공이 담긴 무대, 한층 깊어진 자신감으로 관객들을 사로잡을 예정이다.
2016년 10월 가요계에 데뷔한 SF9은 올해 10주년을 기념해 다채로운 활동을 펼치고 있다. 지난 3월 스페셜 앨범 '어바웃 러브(About Love)'와 8월 정규 2집 '터내서티(TENACITY)'를 발매하며 더욱 성장한 음악적 역량을 선보였다.
특히 최근 발매한 정규 2집은 공개 직후 아이튠즈 앨범 차트 상위권에 오르며 SF9의 변함없는 인기를 실감케 했다.
SF9의 홍콩 콘서트에 관한 자세한 내용은 FNC엔터테인먼트 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있으며, 오는 10월 13일부터 티켓 구매가 가능하다.
alice09@newspim.com