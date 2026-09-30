박완수 경남지사, 산업부 차관 만나 '경제자유구역·메가특구 지정' 건의

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 서부경남 경제자유구역 신규 지정과 동남권 제1호 메가특구 지정 등 지역 산업 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.

경남도는 박 지사가 30일 정부서울청사에서 문신학 산업통상부 차관을 만나 경남 산업 경쟁력 강화와 지역 균형발전을 위한 주요 과제를 설명하고 협력을 건의했다고 밝혔다.

박 지사가 제시한 현안은 서부경남 경제자유구역 신규 지정, 동남권 제1호 메가특구 경남 지정, 한미 조선산업 특화단지 조성이다. 한국산업기술진흥원(KIAT)과 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 산업통상부 소관 공공기관의 경남 이전도 요청했다.

박완수 경남지사(오른쪽)가 30일 정부서울청사에서 문신학 산업통상부 차관을 만나 서부경남 경제자유구역와 메가특구 지정 등에 대해 논의한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=경남도] 2026.09.30

서부경남 경제자유구역과 관련해서는 사천·진주·통영지구 신규 지정을 건의했다. 우주항공청을 중심으로 진주·사천의 우주항공산업과 통영의 해양관광을 연계해 서부경남의 산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

경남도는 현재 산업통상부와 경제자유구역 지정 절차와 추진 방향을 협의하며 관련 준비를 진행하고 있다.

메가특구 지정과 관련해서는 우주항공·로봇·피지컬AI·조선 등 첨단 제조산업 기반과 주요 기업이 집적된 경남의 여건을 설명했다. 박 지사는 경남을 동남권 제1호 메가특구 후보지로 검토해 달라고 요청했다.

한미 조선산업 협력과 관련해서는 조선소와 기자재·협력업체가 밀집한 경남에 특화단지를 조성할 수 있도록 제도적 기반과 정부 지원을 건의했다.

관련 특별법을 조속히 제정하고 조선산업 밀집지역을 중심으로 협력 기반을 강화해야 한다는 입장이다.

박 지사는 서부경남 경제자유구역과 관련해 "현재 하동이 광양만권 경제자유구역에 포함돼 있지만 규모가 작고 광양·여수 중심으로 운영돼 경남의 산업 여건과 정책 수요를 반영하기 어려운 측면이 있다"고 말했다.

이어 "우주항공산업 벨트 조성 방향에 맞춰 진주·사천의 산업 특성을 반영할 수 있도록 경제자유구역을 확대하고 독립적으로 지정·관리할 필요가 있다"고 강조했다.

또 메가특구와 관련해 "경남은 현대위아와 한화에어로스페이스 등 앵커기업의 투자계획이 이미 구체화돼 있고 도에서도 추진단을 꾸려 기업·유관기관과 함께 규제와 투자 애로를 해결하고 있어 다른 지역보다 실현 가능성이 높고 빠르게 사업을 추진할 수 있는 여건을 갖추고 있다"고 설명했다.

한미 조선산업 특화단지에 대해서도 "조선업 호황의 효과가 대기업에만 머무르지 않고 지역의 기자재·협력업체까지 확산돼야 한다"며 특화단지를 통한 산업생태계 강화 필요성을 강조했다.

산업부 소관 공공기관 이전 역시 "경남의 전략산업과 기존 혁신도시 기관이 연계되면 시너지 효과를 높일 수 있다"며 관심을 요청했다.

경남도는 산업통상부 등 관계부처와 협의해 서부경남 경제자유구역과 메가특구 지정, 한미 조선산업 협력, 공공기관 2차 이전 등이 정부 정책에 반영될 수 있도록 대응할 계획이다.

news2349@newspim.com