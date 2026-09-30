[EPL] 맨시티, 1조5000억원 불법 자금 운용 들통...강등 위기?

제재 수위 촉각…맨시티 결백 주장하며 항소 방침

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티가 재정 규정을 고의로 위반한 혐의로 전면 유죄 판결을 받았다. 거의 10년에 걸쳐 대규모 불법 자금을 숨기며 장부를 조작해 온 사실이 공식 드러나면서 잉글랜드 축구계가 큰 충격에 빠졌다.

영국 매체 BBC와 로이터 등 주요 외신은 30일(한국시간) EPL 사무국 발표를 인용해 맨시티가 지난 2009-2010시즌부터 2017-2018시즌까지 9시즌 동안 프리미어리그 재정 규정을 위반한 혐의에 대해 독립위원회로부터 전면 유죄 판결을 받았다고 보도했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 어둠이 내린 맨체스터 에티하드 스타디움 외부 전경. [사진=로이터] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

이날 공개된 독립위원회 보고서에 따르면 맨시티는 약 8억 3000만 파운드(약 1조 5000억 원) 이상의 불법 자금을 숨기기 위해 다수의 상업 파트너와 '위장 계약'을 맺는 조직적인 사기극을 벌였다. 맨시티가 리그 우승을 차지한 세 시즌(2011-2012, 2013-2014, 2017-2018) 동안 장부에 기록된 스폰서 수익 3억 6000만 파운드 중 합법적인 금액은 단 4300만 파운드에 불과했다.

나머지 금액은 모두 구단주인 아부다비 유나이티드 그룹(ADUG)의 주머니에서 나온 비밀 자금이었다. 위원회는 맨시티가 2009-2010시즌 EPL 역사상 최악의 단일 시즌 적자를 기록할 위기를 모면하기 위해 수익을 부풀리고 비용을 축소하는 위장 거래를 고의적이고 무모하게 기획했다고 명시했다. 이 과정에서 매출은 8억 3000만 파운드 이상 부풀려졌고 초상권 수입은 약 7400만 파운드 과대 계상되었으며 직원 계약 관련 부채는 약 1700만 파운드 과소 계상된 것으로 드러났다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 시티 최고경영자 페란 소리아노. [사진=로이터] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

위원회는 또한 42일간 이어진 심리 과정에서 맨시티 측 주요 증인 다수가 조사를 방해하기 위해 허위 증언과 위증을 일삼았다고 지적했다. 정확한 재정 보고가 이루어졌다면 맨시티는 EPL과 유럽축구연맹(UEFA)의 지출 한도를 엄청난 폭으로 초과했을 것이라고 결론 내렸다.

리처드 마스터스 EPL 최고경영자는 "맨시티가 거의 10년 동안 어떻게 체계적으로 리그 규정을 어겼는지 상세히 보여주는 이번 결정은 EPL 역사상 가장 중대한 사건"이라며 "리그와 구단, 팬들에게 확실성을 제공하기 위해 남은 절차를 신속히 진행하겠다"고 밝혔다. 리사 낸디 영국 스포츠부 장관 역시 보고서 내용이 믿을 수 없을 정도로 적나라하다고 지적하며 신속하고 공정한 결론을 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2018년 5월 6일 맨체스터 시티의 펩 과르디올라 감독이 선수 및 구단 관계자들과 함께 프리미어리그 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. [사진=로이터] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

이번 판결로 맨시티에 내려질 최종 징계 수위에 전 세계의 이목이 쏠리고 있다. 앞서 단건의 재정 위반으로도 에버턴과 노팅엄 포리스트 등이 승점 삭감 징계를 받았던 전례에 비춰볼 때, 100건이 넘는 혐의가 유죄로 인정된 맨시티는 막대한 벌금과 승점 삭감은 물론 최악의 경우 리그 퇴출까지 피하기 어려울 것이라는 전망이 지배적이다. 데이비드 번스타인 전 맨시티 회장조차 항소가 실패할 경우 팀이 리그에서 쫓겨나는 심각한 징계를 받아야 한다고 목소리를 높였다.

맨시티는 즉각 강력한 반발에 나섰다. 구단은 공식 성명을 통해 "EPL의 결정에 크게 실망하고 놀랐으며 판결문에는 법률과 사실관계에 명백한 중대 오류가 있다"고 주장했다. 이어 구단의 입장을 뒷받침할 방대한 증거가 있다며 오는 10월 2일까지 무조건 항소하겠다는 입장을 밝혔다. 페란 소리아노 맨시티 CEO 역시 내부 직원들에게 보낸 영상 메시지를 통해 이번 사태를 "구단주의 개인 돈이 아부다비 스폰서를 통해 들어왔다는 단 하나의 거짓 주장에 기반한 프리미어리그의 음모론"이라고 강하게 비난했다.

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