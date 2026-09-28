대전시 내년 생활임금 1만2630원…자치구 동일 적용

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시와 5개 자치구가 내년부터 생활임금을 동일하게 적용한다. 시·구별로 달랐던 생활임금 수준을 맞추면서 적용 대상 근로자 약 1800명이 같은 기준의 임금을 받게 된다.

대전시는 최근 생활임금위원회 심의를 거쳐 2027년도 생활임금을 시간당 1만2630원으로 결정했다고 28일 밝혔다.

대전시청 전경 [뉴스핌 DB]

이는 올해 1만2043원보다 587원(4.9%) 오른 금액이다. 2027년도 최저임금 1만700원과 비교하면 1930원(18.0%) 높다.

월 209시간 근무를 기준으로 환산한 생활임금은 263만9670원이다. 올해보다 월 12만2683원 늘고 내년도 최저임금 기준 월급보다 40만3370원 많다.

내년 생활임금은 대전시와 5개 자치구에 동일하게 적용된다. 그동안 시와 자치구별로 달랐던 생활임금 기준을 통일해 공공부문 저임금 근로자 간 임금 격차를 줄이겠다는 취지다.

적용 대상은 대전시와 시 출자·출연기관, 민간위탁 분야 등의 저임금 근로자 약 1799명으로 예상된다.

오수근 대전시 시민사회국장은 "시·구 생활임금 동일화를 계기로 지역 노동자의 생활 안정과 처우 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com