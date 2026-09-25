[2026AG] 탁구 혼합복식 임종훈-신유빈, 대만과 접전 끝에 4강 진출…동메달 확보

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '탁구 남매' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공)이 풀게임 혈투 끝에 대만을 꺾고 아시안게임 혼합 복식 4강에 진출했다.

혼합 복식 세계랭킹 1위 임종훈-신유빈 조는 25일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합 복식 8강에서 세계 10위 린윤주-쳉이칭 조(대만)를 게임스코어 3-2(11-7 10-12 11-8 5-11 12-10)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종훈(왼쪽)과 신유빈. [사진=WTT] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 별도의 동메달 결정전 없이 준결승 패자 두 팀 모두 동메달을 받는다. 4강에 오른 임종훈-신유빈은 최소 동메달을 확보했고, 이제 중국의 린스둥-콰이만 조를 상대로 결승 진출에 도전한다.

앞선 경기들과 달리 쉽지 않은 승부였다. 임종훈-신유빈은 32강에서 카타르, 16강에서 카자흐스탄을 모두 3-0으로 완파하며 한 게임도 내주지 않았지만 8강에서는 마지막 5게임까지 치렀다.

출발은 좋았다. 1게임에서 초반부터 주도권을 잡은 한국은 한 차례도 리드를 허용하지 않고 11-7로 기선을 제압했다. 2게임에서는 8-10으로 끌려가다 10-10 듀스까지 따라붙었지만 마지막 두 점을 내주며 승부가 원점으로 돌아갔다.

임종훈-신유빈은 3게임에서 다시 힘을 냈다. 8-7에서 작전시간을 요청해 흐름을 끊은 뒤 내리 3점을 따내 11-8로 승리했다. 그러나 4게임에서는 대만의 공세에 고전하며 5-11로 패해 결국 승부는 마지막 게임으로 향했다.

5게임에서도 혈투가 이어졌다. 한국은 초반 4연속 득점으로 분위기를 가져온 뒤 5-2로 앞선 채 코트를 바꿨다. 하지만 대만도 끈질기게 추격해 10-10 듀스를 만들었다.

지난해 12월 13일 열린 WTT 홍콩 파이널스 2025 준결승에서 중국의 린시동-콰이만을 꺾고 기뻐하는 임종훈(왼쪽)과 신유빈. [사진=WTT]

마지막 순간 집중력에서 한국이 앞섰다. 임종훈이 몸을 던져 공을 살려내는 등 긴 랠리를 이어갔고, 승부처에서 대만의 연속 실수를 끌어내며 12-10으로 경기를 끝냈다.

이번 승리는 남녀 단체전에서 나란히 일본에 막혔던 한국 탁구에도 반가운 결과다. 특히 신유빈은 여자 단체전 준결승에서 하야타 히나에게 0-3으로 패했던 아쉬움을 뒤로하고 임종훈과 함께 개인전 메달을 확보했다.

2022년부터 호흡을 맞춘 두 선수는 굵직한 국제대회에서 꾸준히 성과를 냈다. 2022 항저우 아시안게임에서 동메달을 합작했고, 2024 파리 올림픽에서도 동메달을 따내며 한국 탁구에 12년 만의 올림픽 메달을 안겼다.

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