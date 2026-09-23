황이주 울진군수 "'신한울3·4호기' 건설따른 지역현안사업 조속 추진" 주문

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수가 22일 김회천 한수원 사장을 만나 현안을 논의했다.
- 신한울 3·4호기 지역현안 13건 해결과 실질 지원을 주문했다.
- 원전 비상훈련 강화와 기반시설 확충 필요성도 강조했다.
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황 군수 "원전 주요정책 추진위해 실질적 지원·원전 관련 기반시설 확충 뒤따라야"
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수가 울진군을 예방한 김회천 한국수력원자력(한수원) 사장을 맞아 면담을 갖고 신한울 3·4호기 건설에 따른 지역 현안과 원전 소재 지역의 지속가능한 상생발전 방안을 논의했다.
김회천 한수원 사장의 이번 울진군 방문은 취임 후 첫 예방이다.
23일 울진군에 따르면 전날 울진군수실에서 이뤄진 면담에서 황 군수는 국내 최대 규모의 원전 소재 지역으로서 국가 에너지 산업 발전에 기여해 온 울진군의 역할을 설명하고 "발전 규모에 걸맞은 원전 관련 연구·의료·교육 시설과 공공기관 유치 등에 한국수력원자력이 적극적인 관심을 가져줄 것"을 강하게 피력했다.
황 군수는 특히 "2023년 신한울 3·4호기 환경영향평가 과정에서 주민들이 건의한 지역 현안 사업 39건 중 현재까지 시행되지 않은 13건에 대해 실무협의를 조속히 마무리하고 한수원 차원의 실질적 지원을 통해 일괄적인 해결 방안을 마련해 줄 것"을 강력히 주문했다.
또 이날 면담에서 원전 비상상황 발생에 대비한 실질적 훈련 강화 방안도 거론됐다.
황 군수는 "한울원전 비상상황 발생 시 주민과 관광객의 신속한 대피를 위해 36번국도 등 광역교통망의 대피 기능을 실제 훈련을 통해 점검할 필요가 있다"고 강조했다.
울진군은 훈련 결과로 확인되는 문제점에 대해서는 한수원 및 정부 관계 기관과 협력해 제도 개선과 교통 인프라 확충 방안을 마련해 나갈 계획이다.
황 군수는 또 원전의 안전한 운영과 계속운전, 고준위방사성폐기물 관리 등 향후 주요 원전정책을 추진하는 과정에서도 주민 안전과 지역 수용성이 충분히 반영돼야 한다는 입장을 분명하게 제시했다.
이와 함께 황 군수는 "주요 현안에 대한 사전 소통을 강화하고 지역 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 지원 및 상생 사업을 확대해 줄 것"을 요청했다.
김회천 한수원 사장은 "울진군이 국가 원전산업 발전에 크게 기여해 온 점을 잘 알고 있다"며 "법령과 관련 규정, 내부 절차가 허용하는 범위에서 건의 사항을 면밀히 살펴보고, 지역과 지속적으로 소통하면서 상생할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.
황이주 울진군수는 "울진군은 국가에너지 정책에 적극 협력하며 대한민국 원전산업을 든든하게 뒷받침해 왔다"며 "신한울 3·4호기 건설과 원전 관련 주요 정책이 원활하게 추진되기 위해서는 지역 주민이 체감할 수 있는 실질적인 지원과 원전 관련 기반시설 확충이 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com