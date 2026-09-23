김대명, SNS 사칭 계정 주의 당부 "금전·링크 요구하지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 김대명은 22일 SNS 사칭 계정 피해 주의를 당부했다.
- 그는 자신이 운영하는 계정이 유일하다고 밝혔다.
- 금전 요구나 링크 접속 요청에 각별히 주의해달라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김대명이 SNS 사칭 계정으로 인한 피해 주의를 당부했다.
김대명은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "최근 SNS에서 저를 사칭하는 계정이 있다는 제보를 받고 있다"며 사칭 계정에 대한 주의를 당부했다.
김대명은 "현재 운영하는 SNS 계정은 지금 보고 계신 이 계정이 유일하며, 이외의 별도 계정은 운영하고 있지 않다"고 밝혔다.
이어 "개인적으로 DM(다이렉트 메시지를) 보내거나 금전 또는 링크 접속 등을 요구하지 않으니, 사칭 계정으로 인한 피해가 없도록 각별한 주의 부탁드린다"고 강조했다.
그러면서 "사칭 계정을 발견하실 경우 신고 및 차단을 부탁드린다"고 덧붙였다.
한편 김대명은 2007년 연극 '귀신의 집으로 오세요'로 데뷔했다. 이후 드라마 '미생'을 통해 대중에게 이름을 알렸으며 '마음의 소리', '슬기로운 의사생활' 시리즈, '협상의 기술', '결혼의 완성' 등에 출연했다. 지난 23일 개봉한 영화 '암살자(들)'에서도 관객들과 만나고 있다.
moonddo00@newspim.com