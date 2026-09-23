아르코, '공동체·영성·이주' 논하는 아시안 아트 라운드테이블 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 10월 3~4일 AAR을 서울에서 연다.
- 한국·중국·일본·대만 큐레이터 20여명이 공동체·영성·이주를 연구했다.
- 첫날 심포지엄, 둘째날 라운드테이블로 결과를 공개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한병철·나카지마 다카히로·김현미 등 기조강연
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)가 일본 문화청과 함께 오는 10월 3~4일 서울 예술가의집에서 '아시안 아트 라운드테이블(Asian Art Roundtable·AAR)'을 개최한다고 23일 밝혔다.
AAR은 일본 문화청이 아시아 지역 차세대 큐레이터 간 교류와 공동 연구를 지원하기 위해 2023년 시작한 국제 협력 프로젝트다. 한국과 중국, 일본, 대만 등에서 활동하는 큐레이터 20여명이 참여한다.
참여자들은 '공동체(Community)', '영성(Spirituality)', '이주(Migration)'를 주제로 동시대 아시아 사회와 예술이 마주한 문제를 연구해왔다. 이번 서울 행사를 통해 그동안 비공개로 진행한 연구와 논의 결과를 국내 시각예술계에 공개한다.
첫날인 10월 3일에는 국제심포지엄이 열린다. 철학자이자 문화이론가인 한병철과 나카지마 다카히로 도쿄대 동양문화연구소 교수, 김현미 연세대 문화인류학과 교수가 기조강연에 나선다.
이어 AAR 참여 큐레이터들이 공동체와 영성, 이주를 주제로 연구 결과를 발표한다. 이후 기조연사와 참여 큐레이터들은 가타오카 마미(Mami Kataoka) 도쿄 모리미술관 관장, 김선정 아트선재센터 예술감독, 피 리(Pi Li) 중국 선전 롱미술관 관장 등 자문위원과 함께 아시아 사회와 동시대 예술을 둘러싼 쟁점을 논의한다.
10월 4일에는 AAR 참여 큐레이터와 국내 큐레이터·예술가들이 참여하는 소규모 주제별 라운드테이블을 진행한다. 참석자들은 공동체와 영성, 이주를 중심으로 각 지역의 사회·문화적 경험과 시각예술 현장의 사례를 공유할 예정이다.
국제심포지엄과 라운드테이블 참가 신청은 온라인으로 진행된다. 기조연사와 발표자, 프로그램 및 참가 신청에 대한 자세한 내용은 아르코 누리집과 이벤터스에서 확인할 수 있다.
이범헌 아르코 위원장은 "이번 라운드테이블은 아시아 큐레이터와 연구자들이 서로 다른 사회·문화적 경험을 나누며 아시아를 둘러싼 동시대 시각예술의 주요 의제를 함께 살펴보는 자리"라며 "AAR을 계기로 국내 예술계에서도 아시아의 다양한 사회와 문화, 예술적 실천에 대한 관심과 연구가 확산되길 기대한다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com