대전평생교육진흥원장에 전명자, 청년내일재단 대표에 민병권 임명

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 23일 전명자·민병권을 기관장에 임명했다.
- 전명자는 평생교육진흥원장, 민병권은 청년내일재단 대표이사다.
- 임기는 23일부터 2년이며 시는 역할 강화를 기대했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시 산하 평생교육과 청년 분야 출연기관의 새 수장이 정해졌다. 대전평생교육진흥원장에는 전명자 전 대전 서구의회 의장이, 대전청년내일재단 대표이사에는 민병권 전 대전시 과학산업특별보좌관이 각각 임명됐다.
대전시는 23일 두 기관장에 대한 임명 절차를 마무리했다고 밝혔다.
전명자 신임 대전평생교육진흥원장은 대전대학교에서 사회복지학 석사 과정을 밟았으며, 대전 서구의회 운영위원장과 의장을 지냈다. 시는 의정활동 과정에서 쌓은 현장 경험과 시민 소통 역량을 바탕으로 평생교육 정책과 기관 운영을 맡게 된다고 설명했다.
민병권 신임 대전청년내일재단 대표이사는 충남대학교에서 경영학 박사 학위를 받았다. 충남대 경영대학원 겸임교수와 대전시 과학산업특별보좌관을 거쳤으며, 현재 한남대학교 RISE사업단 부교수로 재직 중이다.
대전시는 민 대표가 대학과 행정 현장에서 쌓은 경험을 토대로 청년 지원 사업과 재단 운영을 맡게 될 것으로 보고 있다.
두 기관장은 공개모집을 거쳐 각 기관 임원추천위원회와 이사회 심사를 통해 선임됐다. 임기는 23일부터 2년이다.
허태정 대전시장은 "신임 기관장들이 전문성과 현장 경험을 바탕으로 조직과 적극적으로 소통해 각 기관의 역할을 강화해 주길 바란다"며 "평생학습 환경 조성과 청년의 성장·자립 지원에도 힘써달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com