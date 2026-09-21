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구자열 원주시장 "출연기관 쇄신…시설공단은 도시공사, 문화재단은 문화관광재단으로"

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  • 구자열 원주시장이 21일 산하기관 혁신안을 내놨다
  • 시설관리공단은 도시공사로, 문화재단은 관광재단으로 바꾼다
  • 체육회와 자원봉사센터도 정상화·투명성 강화에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시설관리공단·문화재단 기능 개편 추진…체육회 자정 촉구·자원봉사센터 현장 중심 혁신
"개발이익 시민에 재투자, 기관별 공정·투명 운영체계 전면 점검"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장이 산하기관과 출연기관 전반의 운영 혁신 방안을 내놓고 원주시시설관리공단의 도시공사 전환과 원주문화재단의 문화관광재단 개편을 추진하겠다고 21일 밝혔다.

구 시장은 기자회견에서 "시민의 세금과 행정 지원으로 운영되는 모든 기관이 시민 눈높이에 맞게 투명하고 책임 있게 운영되는지 철저히 점검하겠다"며 "공정한 인사와 적법한 예산 집행, 상호 존중의 조직문화를 확립하겠다"고 말했다.

이번 쇄신 방안은 ▲원주시시설관리공단의 도시공사 전환 ▲원주문화재단의 문화관광재단 개편 및 상임대표 체제 전환 ▲원주시체육회 운영 정상화와 자정 노력 촉구 ▲원주시자원봉사센터의 현장 중심 운영체계 혁신 등 4개 축으로 제시됐다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장이 시 출연기관의 운영 혁신방안을 설명하고 있다. 2026.09.21 onemoregive@newspim.com

구 시장은 시설관리공단과 관련해 "시민 복리 증진을 위해 운영되는 기관인 만큼 인사는 공정해야 하고 예산은 적법하게 집행돼야 한다"며 조직문화와 업무관리 체계를 전면 점검하겠다고 밝혔다. 직장 내 괴롭힘 논란 등으로 제기된 시민 우려에 대해서도 예방 교육과 소통 강화, 경영진 감독 강화 등을 통해 개선하겠다는 입장을 밝혔다.

특히 원주시는 시설관리공단을 도시공사로 전환해 기존 공공시설 관리·운영 기능에 지역개발 사업 추진 기능을 더한다는 구상이다. 구 시장은 "50만 도시를 준비하는 원주는 기존의 공공시설 관리·운영만으로 도시 발전에 능동적으로 대응하는 데 한계가 있다"며 "공공성이 필요한 개발사업을 책임 있게 추진하고 개발이익은 공공시설과 생활 SOC 확충 등 시민을 위한 사업에 재투자하겠다"고 설명했다.

원주문화재단은 관광 기능을 결합한 원주문화관광재단으로 개편하고 비상임 대표이사 체제에서 상임대표 체제로 전환하는 방안이 추진된다. 구 시장은 비상임 체제 아래에서 신속한 의사결정과 내부 소통에 한계가 있었다고 진단하며 "원주의 문화자원과 정체성을 바탕으로 경쟁력 있는 문화·관광 콘텐츠를 발굴해 관광 수요와 지역경제 활력을 키우겠다"고 강조했다.

원주시체육회에는 강도 높은 운영 쇄신과 자구책 마련을 주문했다. 체육회 운영 과정에서 제기된 채용 적정성 논란과 선수단 단체복 입찰 관련 비리 의혹 등으로 시민 신뢰가 훼손됐다는 판단이다.

구 시장은 "채용 절차와 기준을 전반적으로 개선하고 전문성과 역량을 갖춘 인력이 공개채용을 통해 선발되도록 해야 한다"며 "사법기관 판단이 확정되는 사안은 관련 규정과 절차에 따라 엄정하게 후속 조치하겠다"고 말했다.

자원봉사센터는 이사회와 의사결정 체계를 정상화하고 전문성을 갖춘 이사를 확충하는 방식으로 현장 중심 조직으로 개편한다. 자원봉사협의회 운영을 내실화해 현장에서 활동하는 봉사단체의 의견이 센터 운영에 실질적으로 반영되도록 하겠다는 방침이다.

구 시장은 "민선 8기 행정의 출발점은 현장과 시민 목소리"라며 "여기에 청렴의 의무를 더해 불합리한 조직 운영과 관행을 바로잡고 시민 신뢰를 받는 행정을 만들겠다"고 밝혔다.

이어 일부 산하기관장에 대한 사퇴 요구 또는 교체 신호로 볼 수 있는지와 관련해 구 시장은 "이번 방침은 인적 교체보다 쇄신에 방점을 둔 것"이라고 선을 그었다.

그는 원주문화재단 이사회에서 대표이사 임기를 보장하겠다는 취지의 말을 했다고 언급하면서도 "전문성과 비상임 체제의 문제점은 개선하지 않으면 안 된다"며 "37만 원주시민의 기대와 원주 관광의 미래를 생각하면 조직 운영체계 개선이 필요하다"고 답했다.

체육회장 선출 방식과 체육회 조직 운영의 투명성 확보 방안에 대해 그는 "시장으로서 선거에 개입할 이유가 없다"고 밝혔다.

다만 구 시장은 체육회 사무국장과 사무차장 등 실무 책임자의 채용 문제에는 관심을 두고 있다고 말했다. 그는 "37만 도시 원주에 걸맞은 채용이었는지 살펴보고 있다"며 "앞으로는 공개적이고 투명한 절차를 통해 능력 있는 인재가 사무국장으로 채용돼야 한다"고 강조했다.

이어 "체육계 내부 문제가 반복되면 시민 신뢰를 회복하기 어렵다"며 체육회 스스로의 자정 노력을 거듭 촉구했다.

시설관리공단의 도시공사 전환과 문화재단의 문화관광재단 개편에 필요한 시간과 예산과 관련해서는 "두 전환 작업은 약 1년 정도가 소요될 것으로 본다"고 밝혔다.

문화관광재단 개편과 관련해서는 관광 전문가 채용에 따른 인건비 증가 가능성을 언급했지만 도시공사 전환은 개발 업무 기능을 추가하는 수준이어서 큰 재정 부담은 없을 것으로 전망했다.

소금산그랜드밸리, 간현관광지, 뮤지엄산 등 원주 관광자원의 경쟁력과 차별화 전략과 관련해 구 시장은 "유행을 좇는 관광이 아니라 지역의 정체성이 중심이 되는 관광산업이 돼야 한다"고 강조했다.

그는 원주에 가치 있는 문화·역사·자연 자원이 많다며 이를 제대로 발굴하면 세계적 관광상품으로 발전시킬 수 있다고 밝혔다. 또 유사 관광지가 늘어나는 상황에서 관광지의 독점적 지위를 지속하기는 어렵다며 "어떤 콘텐츠를 넣을 것인지가 중요하고 이를 위해 관광재단이 필요하다"고 말했다.

간현관광지와 소금산그랜드밸리 등에 대해서는 시설 조성 이후 운영 콘텐츠와 지속가능성 문제가 중요하다고 진단했다.

감사 기능 강화와 함께 내부 고발·양심선언자를 보호할 제도에 대해서도 언급했다. 구 시장은 감사 기능이 필요하지만 과도한 감사는 조직을 위축시켜 행정 추진력을 떨어뜨릴 수 있다며 균형 있는 운영이 중요하다고 말했다.

 

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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