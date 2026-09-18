추미애, 경기도자비엔날레 개막식 참석..."도자 빚듯 단단한 경기도 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사가 17일 경기도자비엔날레 개막식에서 경기도 비전을 밝혔다.
- 도자처럼 더 단단하고 아름다운 경기도를 만들겠다고 다짐했다.
- 경기도자비엔날레는 18일부터 11월 1일까지 45일간 열린다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 도정 과제 해결에 대한 강한 의지를 내비치며 "도자를 빚듯이 더 단단하고 아름다운 경기도를 만들어가겠다"고 18일 밝혔다.
추미애 지사는 지난 17일 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레(GCB)' 개막식 개회사를 통해 "도자를 볼 때마다 우리 삶과 많이 닮았다는 생각을 갖게 된다"며 이같이 강조했다.
추 지사는 "흙이 물과 불을 만나 전혀 다른 모습으로 단단해지고 아름다워지듯 우리도 수많은 경험 속에서 깊어진다"며 "지금의 경기도 역시 그런 성장의 과정을 지나고 있다"고 진단했다.
이어 "풀어야 할 과제가 많고 때로는 마음대로 되지 않는 일도 있겠지만 결코 포기하지 않겠다"며 "도민의 지혜와 공직자들의 헌신을 모아 뜨거운 시간을 견뎌내고, 하나씩 다시 빚어내어 더 단단한 경기도를 반드시 만들겠다"고 다짐했다.
아울러 추 지사는 "도자 전통은 우리가 더욱 가꾸고 세계에 알려야 할 귀한 자산"이라며 "이천, 여주, 광주가 함께 세계 도자의 명맥을 이어가는 멋진 명소가 되도록 정성을 다하겠다"고 덧붙였다.
올해 13회를 맞는 경기도자비엔날레는 국내 유일의 도자예술 국제 미술행사로 9월 18일부터 11월 1일까지 45일간 이천·광주·여주를 중심으로 펼쳐진다. '땅이 만든다(Earth Makes)'를 주제로 한 전시를 비롯해 학술회의, 도자 장터, 교육·체험 프로그램 등이 다양하게 운용된다.
한편 이날 개막식에는 추미애 지사를 비롯해 남종섭 경기도의회 의장, 김윤 국회의원, 성수석 이천시장, 참여 작가 및 도민 등 1000여 명이 참석했으며 작가·학생 입장 행진과 국제공모전 시상식 등이 진행됐다.
1141world@newspim.com