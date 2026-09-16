전재수 부산시장, 사상 새벽시장 방문…추석 민생 살피기

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 16일 부산새벽시장을 찾아 물가를 점검했다
- 추석 앞두고 상인·시민 의견을 들으며 민생 현황을 살폈다
- 시는 전통시장 지원과 사상~하단선 공사 안전 점검을 이어간다
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시민 의견 반영해 개선 방안 검토
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 추석 연휴를 앞두고 전통시장 물가와 소비 동향을 점검하며 민생 살피기에 나섰다.
시는 전재수 시장이 16일 오전 7시30분 사상구 부산새벽시장을 방문해 추석 명절을 앞둔 전통시장의 물가와 소비 동향을 살피고 상인들의 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.
이번 방문은 추석 대목을 앞두고 전통시장 현장의 물가와 소비 상황을 직접 확인하고 상인들이 체감하는 경기 상황, 영업상의 어려움, 시장 이용객의 불편 사항 등 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.
전 시장은 이날 시장 곳곳을 돌며 상인들을 만나 농산물 등 주요 판매 품목의 가격 수준과 판매 추이를 확인했다.
시는 시장을 찾은 시민들과도 만나 명절을 앞둔 시장 분위기를 살피고 전통시장 이용 과정에서 겪는 불편과 제도 개선이 필요한 사항을 듣는다는 계획이다.
시는 추석을 앞두고 전통시장의 물가와 소비 동향을 지속적으로 점검하는 한편 상인들의 영업 여건 개선과 이용객 편의 증진을 위한 지원을 이어갈 방침이다.
이날 현장에서 수렴한 상인·시민 의견과 불편 사항은 관계 부서와 공유해 개선이 필요한 사항을 검토하고 시민이 체감할 수 있는 실질적인 지원 방안을 마련할 방침이다.
시는 전통시장 점검과 함께 도시철도 사상~하단선 공사 구간의 안전 관련 현안도 현장에서 살폈다.
시는 현장에서 확인된 공사 안전 관련 사항과 상인·주민 의견을 관계 부서 및 유관 기관과 공유하고 필요한 조치를 검토해 상인과 주민이 안심할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.
전재수 시장은 "현장의 목소리를 직접 듣고 시민들이 체감하는 불편을 세심하게 살피는 것이 중요하다"며 "앞으로도 전통시장을 지속적으로 찾아 상인과 시민의 의견을 정책에 반영하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있는 실질적인 지원을 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com