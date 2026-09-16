韩外长赵显将在华盛顿会晤鲁比奥 安全合作等议题受关注

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国外交部16日表示，韩国外交部长官赵显将于17日至19日访问华盛顿，并与美国国务卿鲁比奥会晤。双方计划就韩美关系、半岛问题以及地区和全球问题等广泛议题进行磋商。

图为当地时间3日，韩国外交部长官赵显（左）在华盛顿与美国国务卿鲁比奥会晤，两人共同步入会场。【图片=华盛顿联合采访团】

这是赵显自今年2月以来时隔7个月首次与鲁比奥举行双边会晤。此次会晤正值美国要求韩国考虑向霍尔木兹海峡派兵等问题之际，因此受到广泛关注。

据外交部介绍，赵显此次访美恰逢韩国对美投资开始全面推进。分析认为，对美投资此前被视为韩美关系面临分歧的直接因素之一，外界关注投资启动后相关分歧是否有所缓和。

霍尔木兹海峡派兵问题预计将成为此次韩美外长会谈的重点议题之一。韩国政府目前正从多个角度研究是否派兵以及具体贡献方式，并曾向中东派遣现场调查团，以了解当地局势及韩国军队开展相关活动的条件。

外交部表示，赵显计划向鲁比奥介绍韩国政府有关霍尔木兹海峡问题立场，并了解美方希望韩国采取的贡献方式、具体实施方案以及美国国内相关情况。

除霍尔木兹海峡问题外，双方还预计将讨论对美投资、韩美安全合作以及恢复朝美对话等议题。

去年韩美首脑会谈期间，双方曾就韩国拥有核潜艇以及扩大铀浓缩和乏核燃料后处理权限等问题达成相关共识。此次会谈预计也将讨论尽快重启相关协商的方案。

在朝美对话问题上，赵显预计将就美国方面推动重新与朝鲜展开对话的动向，强调韩美双方就半岛及朝鲜核问题加强意见协调的必要性。

赵显结束在华盛顿的访问后将前往纽约，并陪同韩国总统李在明出席联合国大会。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社