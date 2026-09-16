【韩股收盘】 半导体板块走强带动KOSPI指数收涨6717.97点

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国股市16日反弹，韩国综合股价指数（KOSPI）收于6717.97点，较前一交易日上涨90.71点，涨幅1.37%。创业板指数（KOSDAQ）上涨3.58点，收于815.98点，涨幅0.44%。

首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，当天韩国股市反弹主要受半导体大型股走强带动。三星电子和SK海力士股价分别上涨2.01%和4.08%，收于每股25.35万韩元和175.9万韩元。

从资金流向看，机构投资者净买入1.3425万亿韩元，个人投资者和外国投资者分别净卖出1.6111万亿韩元和1.4007万亿韩元。

韩国市值较大的股票多数上涨。三星电子优先股上涨4.01%，SK Square上涨2.00%，三星电机上涨4.86%，三星物产上涨1.87%，KB金融上涨0.51%，LG新能源上涨0.41%。现代汽车下跌1.36%，三星生物制剂下跌0.21%。

大信证券表示，14日股价大幅下跌后，三星电子和SK海力士短期估值压力有所缓解，同时市场对AI需求和存储器行业景气结构性改善的预期仍然存在，因此半导体大型股出现低价买入资金。近期持续进行的股份回购所带来的其他法人买入，也成为支撑股指的资金面因素。

另据韩国首尔外汇市场消息，美元兑韩元汇率16日较前一交易日上涨9.2韩元，报1368.6韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社