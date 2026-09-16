수원시, 추석 당일 화성행궁 무료 개방...수원수목원 연휴 정상 운영

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 16일 추석 연휴 종합대책 보고회를 열고 점검했다.
- 연휴 기간 종합상황반과 응급진료체계를 운영해 불편을 줄인다.
- 화성행궁 등 주요 시설을 무료·정상 개방하고 홍보를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 16일 시청 재난안전상황실에서 이재준 수원특례시장 주재로 '2026년 추석 연휴 종합대책 보고회'를 열고 종합대책을 점검했다고 밝혔다.
종합대책은 ▲안전사고 예방 등 빈틈없는 안전 체계 구축 ▲훈훈한 이웃사랑 실천 ▲주민생활불편 최소화 ▲안전한 문화여가 지원 ▲공직기강 확립 등 5개 분야로 이뤄져 있다.
수원시는 추석 연휴(9월 24~27일)에 종합상황반을 운영하면서 사건·사고가 발생하면 신속하게 공조해 처리하고, 주민 불편 사항을 해소한다.
또 연휴 기간 응급진료체계를 구축해 진료 공백을 최소화한다.
24시간 운영 종합병원·병원 응급실 10개소가 운영된다.
연휴에 문을 여는 의료기관·약국 정보는 응급의료포털 홈페이지에서 확인할 수 있다.
주민생활불편 최소화 대책은 ▲집중 청소 기간 운영 ▲상수도 긴급복구반 운영 ▲추석 성수품 관리·모니터링 등이다.
추석 연휴에 시민들이 가볼 만한 곳도 많다.
화성행궁은 추석 당일(9월 25일) 무료 개방하고 정조테마공연장, 수원전통문화관, 수원시미디어센터도 연휴 기간 정상 운영한다.
수원박물관·수원광교박물관·수원화성박물관, 수원시립미술관은 연휴 기간 정상 운영하고 추석 당일(9월 25일)은 무료 관람할 수 있다.
수원수목원도 연휴 기간 정상 운영한다.
수원시는 홈페이지, SNS 등을 활용해 추석 연휴 종합 대책, 가볼 만한 곳 등을 적극적으로 홍보한다.
이재준 수원시장은 "시민들이 추석 연휴를 편안하고 안전하게 보낼 수 있도록 물가 관리, 안전 점검, 산불 예방 취약계층 지원 등을 빈틈없이 해야 한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com