韩庆尚南道知事朴完洙率团访华　聚焦机器人、AI、旅游与投资合作

纽斯频通讯社昌原9月16日电 韩国庆尚南道知事（省长级）朴完洙将率代表团于17日至20日访问中国上海和苏州，围绕机器人和人工智能（AI）产业、韩中旅游合作以及投资吸引等开展交流活动。

【插图=AI生成，周钰涵 记者】

据庆尚南道政府16日消息，此次访问为期4天。代表团将考察先进机器人产业现场，并与中国在线旅游平台和在华经营韩企举行会谈。

庆尚南道政府表示，此次访问旨在将人工智能和机器人技术融入当地制造业，提升未来制造业竞争力，同时扩大中国市场和旅游需求对庆尚南道出口、投资和旅游业的带动作用。

代表团首站将访问位于上海人形机器人企业智元机器人。代表团将考察智元机器人的生产体系和产业生态建设情况，探索将人工智能和机器人技术应用于庆尚南道制造业的合作方案。

在旅游合作方面，代表团将在苏州与中国在线旅游平台同程旅行签署促进庆尚南道旅游发展的谅解备忘录（MOU）。根据计划，双方将共同开发庆尚南道旅游产品和线路，并利用在线平台及社交网络服务（SNS）开展宣传，同时共享旅游市场信息。

庆尚南道政府表示，希望通过此次合作，将不断增长的中国赴韩旅游需求进一步引向庆尚南道。韩中两国政府目前正在就共同指定"韩中旅游年"、扩大旅游交流等事宜进行协商，庆尚南道方面计划在此背景下推进吸引中国游客赴当地旅游的具体项目。

投资合作也是此次访问的重要内容。庆尚南道政府计划与包括韩国回归企业在内的企业签署投资吸引相关谅解备忘录，介绍当地产业基础和投资环境，并加强后续支持，推动企业投资计划落实为实际投资和当地就业。

代表团还将访问位于苏州张家港市的现代威亚江苏法人以及正在推进回归韩国的DMG集团中国业务基地。随后，代表团将与韩华海洋、韩华发动机、现代威亚等在中国开展业务的庆尚南道企业相关人士举行座谈，听取企业对近期中国经济和产业环境变化带来的经营困难和需求，并讨论支持当地韩国企业稳定发展的方案。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社