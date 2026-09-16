李在明与中亚五国首脑举行首届韩—中亚峰会

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国总统李在明16日在首尔与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦五国首脑举行首届韩—中亚峰会，就深化经贸、产业、能源及人文等领域合作交换意见。李在明表示，韩国与中亚五国应在过去30多年合作基础上，共同为未来30年做准备。

图为16日在首尔举行的首届韩国-中亚国家峰会现场。【图片=KTV截图】

这是韩国与中亚五国首脑首次举行峰会。

李在明当天在峰会开幕式上表示，当今世界正经历经济与安全紧密相连的重大转型，供应链、能源、市场和技术等领域相互交织。将东西方人员、技术和文化连接起来的中亚"丝绸之路精神"在当前时代比任何时候都更加重要。

李在明说，90多年前，高丽人同胞在中亚扎根，成为连接韩国与中亚的桥梁。在长期历史联系基础上，韩国与中亚五国已在贸易、投资、产业、基础设施、教育和文化等领域建立广泛合作与信任关系。

他说，韩国与中亚各自拥有的优势，将为双方共同应对各自面临的挑战提供广泛机遇。特别是当双方合作从双边层面进一步扩大至地区层面时，有望加快实现共同繁荣。

李在明表示，希望此次峰会成为推动双方合作进一步发展的重要里程碑。

据总统府青瓦台消息，李在明当天将与中亚五国首脑讨论核心矿产供应链合作等议题，并计划通过《首尔宣言》，提出中长期合作愿景。

峰会结束后，李在明还将出席商业峰会。韩国和中亚五国政府及企业界人士约500人将参加活动，就投资等经济合作议题展开讨论。

高丽人指19世纪末至20世纪初迁往俄罗斯帝国及后来苏联地区生活的朝鲜后裔，如今主要分布在中亚和俄罗斯等地（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社