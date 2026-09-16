韩国对美投资项目启动在即 外界关注能否推动韩美关系持续升温

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国与美国围绕韩国对美投资的首个项目有望本周公布。作为韩美双方当前重要分歧之一，对美投资项目迟迟未能落地持续受到关注，相关项目的公布能否推动两国关系改善也备受瞩目。

图为当地时间25日，韩国总统李在明（右）在白宫前同美国总统特朗普寒暄。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据悉，韩美最快于本周公布首个对美投资项目。位于美国得克萨斯州恩西纳尔的液化天然气（LNG）联合循环发电厂建设项目被认为是目前较有可能的选项。该项目原计划投资198亿美元，美方要求将项目规模提高至250亿美元，双方目前正就这一问题进行最后阶段谈判。

韩国对美投资推进迟缓被认为是当前韩美关系面临摩擦的直接因素。美国今年以来持续要求韩国落实对美投资，而韩方则以"商业合理性"为由对投资项目持较为谨慎态度。

韩国对美投资进度也受到与日本投资进展对比的影响。日本此前与美国达成5500亿美元投资协议，今年2月确定规模360亿美元的第一批项目，3月确定规模730亿美元的第二批项目，目前正在讨论第三批项目。

美方近期持续就韩国对美投资、韩美经贸及安全合作等问题向韩国施压。相关议题包括韩国核潜艇、铀浓缩和乏燃料后处理权限等谈判，以及美国企业在韩经营环境等问题。

在对美投资问题之外，韩国近期还面临美国提出的追加投资以及要求韩国考虑向霍尔木兹海峡派兵等问题。特朗普总统近期宣布将缩减韩美联合军事演习，并表示可以在无条件情况下与朝鲜举行首脑会谈。

韩国政府一名相关人士表示，去年韩美首脑达成的关税谈判协议并非单纯以韩国3500亿美元对美投资换取关税下调，而是包括韩美同盟稳定和安全保障等内容的综合性协议，因此，对美投资能否落实也可能对两国外交和安全领域产生影响。

如果对美投资项目开始落实，韩美双方有望重新讨论此前悬而未决的一些问题。

韩国外交部长官赵显正在推进于预计18日公布对美投资项目的前后访问美国并与美国国务卿鲁比奥举行会面。若成行，赵显可能就重启此前中断的核潜艇、铀浓缩和乏燃料后处理谈判，以及战时作战指挥权移交、霍尔木兹海峡派兵等问题向美方说明韩国政府立场。

韩国政府外交安保领域消息人士表示，如果韩美关系不能尽快恢复正常，"可能会出现危机"。

韩国方面担心，如果当前韩美关系持续紧张，而特朗普在美国中期选举后进一步推动与朝鲜对话，韩国在相关进程中的参与空间可能受到影响。

韩国尤其关注美朝对话过程中出现未经韩国同意就朝鲜核问题达成协议的情况，因此韩美之间的事前协调十分重要。如果特朗普按照此前表态推动年内举行美朝首脑会谈，韩国方面面临的协调时间将较为有限。

同时，启动对美投资后，韩美关系整体氛围可能有所改善。特朗普可能公开欢迎韩国投资，并将其作为经济合作成果加以宣传，双方也可能开始讨论重启核潜艇、铀浓缩和乏燃料后处理等谈判。

不过，对美投资的推进并不意味着韩美之间的分歧将全部消失。由于韩国投资推进时间晚于美国方面预期，投资规模是否能够满足美国要求也存在不确定性，因此美国在公开欢迎投资的同时，仍可能继续就其他议题向韩国施压。

韩国政府一名消息人士说，如果对美投资此前能够迅速推进，韩国或许有机会避免韩美关系降温以及美国方面的一系列压力，但"现在从时间上看为时已晚"。他认为，对美投资启动后，美国对韩国的全方位压力强度可能有所缓和，但难以据此判断美国会撤回有关霍尔木兹海峡派兵或追加投资的要求。

随着美国继续采取将经济与安全议题结合起来的对外谈判方式，韩国政府内部出现了建立综合协调机制的呼声，即统筹处理对美关系中的关税、投资、尖端技术、供应链和安全等问题，以加强不同政府部门之间的政策协调。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社