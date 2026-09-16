在巷弄里驻足畅享首尔之夜 首尔市公布"月光露天排档"最终入选名单

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国首尔市政府表示，14日举行"2026年首尔月光露天排档项目市民参与式终审会"，正式公布了可供市民安心畅享夜生活的"首尔月光露天排档"项目实施点位。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

"首尔月光露天排档"是首尔市第九届民选政府将"激发夜间经济活力"核心政策落地到街巷商圈的项目，旨在把商圈以日间为主的营业时段延伸至夜间，吸引市民和游客延长停留时间、拉动消费增长，进而提升社区个体工商户的营收，推动街巷经济发展。

本次项目公开招募共吸引首尔市内15个区的19个商圈参与。首尔市政府先通过书面评估筛选出10个候选商圈，随后结合专家实地核验、市民与专家共同参与的终审结果，最终确定了项目实施点位。

最终入选的商圈共6处，分别为江南区SEROSU街（新沙洞林荫路）、冠岳区舍堂娱乐月光露天排档商圈、广津区建大美食街、道峰区仓洞站商店街、铜雀区舍堂1洞美食街、中浪区上凤美食街。

为将入选的"月光露天排档"打造成为广受市民和游客喜爱的首尔代表性特色夜间景点，市政府计划到2028年，为每个商圈提供最高20亿韩元的补贴。市政府将根据各商圈的特点和条件，完善步行道路等公共通行配套，升级路灯、监控摄像头等安全设施，补齐洗手间、垃圾处理设施等便民配套，并通过改造老旧招牌、优化夜间照明，打造彰显街巷商圈独特魅力的夜间景观。

同时，首尔市政府还将推动各商圈的美食与周边的文化旅游资源结合，开发夜间文化体验内容，打造"首尔月光露天排档"品牌并设计商标，同步开展线上线下宣传推广与引流运营。此外，市政府还将根据各商圈的环境，增设婴儿车和行李箱寄存设施等，为家庭访客及游客提供便利。通过这些举措，让市民就近体验丰富多彩的夜生活，也为游客提供感受首尔夜晚魅力的全新体验。

为避免夜间商圈的繁荣给周边居民的生活带来不便，首尔市政府确立了"首尔月光露天排档"安全、清洁、共赢三项基本运营原则。为此，市政府将引导商户与居民签署互利共赢合作协议，建立合作机制，及时管控噪音、异味、垃圾及通行不便等问题，相关方接到投诉后及时处理。

首尔市政府还将建立制度保障体系，确保夜市安全、有序运营。市政府已于8月31日至9月10日就《户外营业场所道路占用指南》进行了行政预告。该指南自9月14日起实施，旨在保障户外营业期间市民的安全与通行权。同时，《食品服务业户外营业条例（草案）》也进入行政预告阶段（8月27日至9月16日），将于21日正式公布。

首尔市长吴世勋表示："'首尔月光露天排档'不仅让市民与亲朋好友共享丰富多彩的夜间文化体验，还将引导游客消费从部分市中心区域和热门地区延伸至各个街巷商圈。"他还表示："我们将把'月光露天排档'推广至首尔全市，让资金如血液般在首尔经济中畅通流动，让市民的夜生活与街巷经济一同焕发活力。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社